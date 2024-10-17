"Сніг падає" или "сніг іде" - как говорить правильно: ответ удивит многих

Не всем известно, какое слово правильно использовать в этом случае.

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Как говорить правильно в украинском языке - "сніг падає" или "іде"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Довольно часто можно услышать, как говорят: "На вулиці йде сніг". Но есть немало людей, которые могут возразить и сказать, мол, снег не "іде", а "падає". Так как же правильно говорить в этом случае?

О том, как правильно говорить в этом случае, рассказала ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг…". Помните эти слова из детской азбуки? Кстати, некоторые считают, что снег может только "падати", а некоторые - что снег может только "іти". Так как же правильно - "сніг падає" чи "сніг іде"? Можно говорить и так, и так. "Сніг падає", "сніг іде" - и так, и так правильно на украинском", - отметила Багний.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, как говорить правильно в украинском языке - "сніг падає" или "іде":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "олЕнь". На самом деле неправильно использовать именно такое ударение в этом слове.

Также ранее Ольга Багний рассказала, можно ли употреблять слово "сушилка". На самом деле есть несколько других слов, которые следует употреблять в этом случае.

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