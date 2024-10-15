Почему нельзя говорить "олЕнь": какую ошибку мы часто допускаем

На самом деле неправильно использовать именно такое ударение в этом слове.

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Почему нельзя говорить "олЕнь"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

В украинском языке есть немало слов, которые многие люди привыкли произносить неправильно, используя не то ударение, которое нужно. И одно из этих слов - олень.

Нередко можно услышать, как ударение ставят на "Е", хотя так говорить неправильно. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как нужно произносить это слово.

"Олень и тигр одной дорогой не ходят - есть такая поговорка, и она не о квадроберах. Относительно слова "тигр" ни у кого не возникает сомнений относительно ударения. А вот со словом "олень" другая история. Некоторые отмечают его неправильно и говорят "олЕнь". Запомните, в этом слове ударение падает на первый слог - правильно "Олень"", - объяснила она.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "олЕнь":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, можно ли употреблять слово "сушилка". На самом деле есть несколько других слов, которые следует употреблять в этом случае.

Также ранее Багний рассказала, почему нельзя говорить "дощова осінь". На самом деле осень не может быть "дощовою" - стоит употреблять другое слово вместо этого прилагательного.

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