Почему нельзя говорить "олЕнь": какую ошибку мы часто допускаем

В украинском языке есть немало слов, которые многие люди привыкли произносить неправильно, используя не то ударение, которое нужно. И одно из этих слов - олень.
Нередко можно услышать, как ударение ставят на "Е", хотя так говорить неправильно. Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как нужно произносить это слово.
"Олень и тигр одной дорогой не ходят - есть такая поговорка, и она не о квадроберах. Относительно слова "тигр" ни у кого не возникает сомнений относительно ударения. А вот со словом "олень" другая история. Некоторые отмечают его неправильно и говорят "олЕнь". Запомните, в этом слове ударение падает на первый слог - правильно "Олень"", - объяснила она.
Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "олЕнь":
@sametak1064 Вы уверены, что правильно подчеркиваете слово "олень"? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний рассказала, можно ли употреблять слово "сушилка". На самом деле есть несколько других слов, которые следует употреблять в этом случае.
Также ранее Багний рассказала, почему нельзя говорить "дощова осінь". На самом деле осень не может быть "дощовою" - стоит употреблять другое слово вместо этого прилагательного.
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