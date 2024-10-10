Почему нельзя говорить "дощова осінь": какую ошибку мы часто допускаем

На самом деле осень не может быть "дощовою" - следует употреблять другое слово вместо этого прилагательного.

https://glavred.info/life/pochemu-nelzya-govorit-doshchova-osin-kakuyu-oshibku-my-chasto-dopuskaem-10604144.html Ссылка скопирована

Почему нельзя говорить "дощова осінь"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко в осенние месяцы можно услышать, что осень - "дощова пора". Но не всем известно, что на самом деле так говорить неправильно. Время года не может быть "дощовим", так же, как "дощовими" не могут быть день или октябрь (или другой осенний месяц).

О том, как правильно использовать слова "дощовий" и "дощовитий", рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Осінь - дощова пора". Или может "дощовита"? Как сказать правильно: "дощовита осінь" или "дощова осінь"? Давайте разберемся. Слово "дощовитий" употребляем тогда, когда говорим о чем-то, богатом дождями. Поэтому "осінь дощовита", "жовтень дощовитий", і "день дощовитий". А "дощовий" употребляем, когда говорим о чем-то, что образовалось из дождя, что защищает от дождя или несет дождь. Поэтому - "дощова хмара", "дощові ріки" или "дощовий плащ", - объяснила она.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "дощова осінь":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "доброхіть". Большинство из нас используют целый ряд синонимов этого слова, даже не догадываясь, каким благозвучным словом их можно заменить.

Ранее Ольга Багний объяснила, что означает слово "голій". Большинству людей известен широко употребляемый синоним этого слова, но не все сразу могут связать между собой эти два термина.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред