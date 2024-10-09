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Что такое "доброхіть": мало кто сможет правильно объяснить слово

Алёна Воронина
9 октября 2024, 10:25
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Большинство из нас используют целый ряд синонимов этого слова, даже не догадываясь, каким благозвучным словом их можно заменить.
Украинский язык, Ольга Багний
Что такое "доброхіть"/ колаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Есть целый ряд слов, которые мы можем использовать в украинском языке, когда говорим, что какой-то человек делает что-то по собственному желанию. Однако некоторые из этих терминов общеизвестны и широко распространены, а о существовании некоторых многие из нас даже не догадываются.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала, что означает слово "доброхіть" и другие подобные ему по значению слова.

"Когда человек делает что-то по собственному желанию, добровольно, то можно сказать, что он делает это "доброхіть". И это не единственное слово, которое можно употреблять в таких случаях. Записывайте, запоминайте и сохраняйте. Итак, "самохіть, доброхіть, охоче, радо, з дорогою душею, залюбки, своєю волею, своєю охотою і без примусу"", - отметила Багний.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, что такое "доброхіть":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний объяснила, что означает слово "голій". Большинству людей известен широко употребляемый синоним этого слова, но не все сразу могут связать между собой эти два термина.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему неправильно говорить "вихідний день". Вместо "вихідний день" нужно говорить просто "вихідний".

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украинский язык Ольга Багний
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