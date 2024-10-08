Что значит слово "голій": лишь единицы знают его истинное значение

Большинству людей известен широко употребляемый синоним этого слова, но не все сразу могут связать между собой эти два термина.

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Что значит слово "голій"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Слова "голий" и "голій" похожи между собой по звучанию, однако совершенно разные по значению, поэтому не стоит их путать. Но в то время, как значение слова "голий" известно, наверное, каждому из нас, о значении другого слова многие могут лишь догадываться.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, что означает слово "голій" и какой распространенный синоним этого термина мы часто используем.

"А король то голий" - мы употребляем этот фразеологизм, когда говорим о дискредитированных авторитетах. Что означает слово "голий" все знают - это тот, кто не имеет на себе одежды. А как насчет близкого по звучанию, но не по значению слова "голій". "Голій" - это то же самое, что "перукар". Есть еще одно похожее слово - "голяр". Они редко употребляются, но знать их не помешает. Итак, друзья, запомните - "голій" и "голяр" - это то же самое, что "перукар", - отметила Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, что означает слово "голій":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему неправильно говорить "вихідной день". Вместо "вихідной день" нужно говорить просто "вихідной".

Также ранее Ольга Багний рассказала, что такое "паздерник". В наше время мы используем вместо этого слова другой термин, который знают все.

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