Как на украинском сказать "беушный": какую ошибку мы часто делаем, не подозревая об этом

Нередко у многих из нас может возникать вопрос, как же правильно называть вещи, которые уже не новые и были в употреблении. Когда в разговоре упоминается о таких вещах, то довольно часто можно услышать слово "беушний". Интересно, что на сайтах с объявлениями о продаже таких предметов также может встречаться сокращенная версия этого слова - "б/у".
Но так говорить неправильно. Вместо слова "беушний" надо употреблять другое слово, которое является исконно украинским. Об этом рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Как вы называете вещи, которые уже были в пользовании? "Беушні"? А может "бувші у користуванні"? Чаще всего можно услышать именно такие варианты, но они неправильные. Потому что вещи, которые уже были в пользовании, называем "бувші у користуванні". Например, "уживане авто", "уживане пальто". Вот так правильно на украинском", - пояснила она.видео дня
Смотрите видео о том, как на украинском сказать "беушний":
@sametak1064 Как на украинском сказать "беушний"? #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток♬ original sound - Правильно українською
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Ранее Ольга Багний ранее рассказала, что означает "зіркий". Большинство из нас знакомы с более распространенным синонимом этого слова.
Также ранее Ольга Багний как сказать на украинском "паєтки". На самом деле вместо этого слова нужно использовать другой благозвучный украинский термин.
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