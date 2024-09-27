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Как сказать на украинском "паєтки": лишь единицы знают правильный ответ

Алёна Воронина
27 сентября 2024, 21:36
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На самом деле вместо этого слова нужно использовать другой благозвучный украинский термин.
Украинский язык, Ольга Багний
Как сказать на украинском "паєтки"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Каждый из нас хотя бы раз слышал слово "паєтки", которое означает крошечную блестящую отделку для различных вещей. Однако не всем известно, что на самом деле вместо этого слова нужно использовать другой термин.

Как правильно называть слово "паєтки", рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Все вы знаете, что такое "паєтки" и как они выглядят. Это такие маленькие блестящие штуки, которыми расшивают одежду или аксессуары, украшают их. Но многие удивляются, почему вдруг "паєтки" начали называть "лелітками". Да потому, что так правильно. Слово "паєтки" не новое - оно давно существует в украинском языке и означает блестящие кружочки, которыми украшают одежду или аксессуары. "Леліти" означает сверкать, блестеть, переливаясь на солнце", - отметила Багний.

видео дня

Смотрите видео с объяснением, как сказать на украинском "паєтки":

Ранее Ольга Багний рассказала, почему неправильно говорить "гарна тюль" и какой ошибки надо избегать, "как огня". Довольно часто эти слова употребляют так, будто они женского рода, хотя на самом деле это не так.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "серендипність". Мало кто может сразу догадаться, какое на самом деле значение скрывается за этим сложным термином.

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украинский язык Ольга Багний
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