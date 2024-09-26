УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что означает "обоє рябоє": какими благозвучными фразеологизмами можно заменить это выражение

Алёна Воронина
26 сентября 2024, 15:27
60
Не всем известно, какое точно значение имеет такое словосочетание.
Украинский язык, Ольга Багний
Что означает "обоє рябоє"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко, когда кто-то сравнивает двух похожих в чем-то людей, может прозвучать фраза "Та вони ж обоє рябоє". Но в таком случае можно употреблять не только это словосочетание, но и целый ряд благозвучных заменителей, которые имеют такое же значение.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала о точном значении этого выражения и то, как его можно заменить.

""Та вони ж обоє рябоє" - так говорим мы о похожих в чем-то или одинаковых людях. А как еще можно их называть? Запоминайте: "як дві краплі води", "одним миром мазані", "з одного тіста", "одного поля ягоди" илие еще "два чоботи пара"", - рассказала Багний.

видео дня

Смотрите видео о том, что означает "обоє рябоє":

Кто такая Ольга Багний?

Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему неправильно говорить "гарна тюль" и какой ошибки надо избегать, "как огня". Довольно часто эти слова употребляют так, будто они женского рода, хотя на самом деле это не так.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "серендипність". Мало кто может сразу догадаться, какое на самом деле значение скрывается за этим сложным термином.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык Ольга Багний
Реклама

Главное за день

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

16:18 Украина
РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

16:13 Украина
Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

14:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди 38532

Объявлено штормовое предупреждение: названы регионы, где будут лить грозовые дожди

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря 8215

Невероятно сильный шторм: Украину атаковала почти 8-балльная буря

Настоящие лидеры: в какие дни рождаются сильные характером женщины 5713

Настоящие лидеры: в какие дни рождаются сильные характером женщины

Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине: что известно 4525

Путин меняет ядерную доктрину, легитимизируя удар по Украине: что известно

Последние новости

17:05

Вы принесете в дом благополучие: что нужно сделать 27 сентября - приметы

16:58

Не отыщет даже опытный хакер: как стопроцентно убрать историю поиска в ГуглВидео

16:50

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

16:23

Безответственное поведение: в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ - The Guardian

16:18

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – ЖдановУкраине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов
16:13

РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

16:00

Ребенок ест руками: нутрициолог назвал 5 причин, почему это полезно для малышей

15:32

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огнеВидео

15:27

Что означает "обоє рябоє": какими благозвучными фразеологизмами можно заменить это выражениеВидео

Реклама
15:24

Снарядный голод армии РФ будет обеспечен: ВСУ могут "сломать" врага - Жданов

14:55

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

14:55

Встреча Зеленского с Байденом тет-а-тет: известно, о чем они будут говорить

14:52

Как уберечь розы от заморозков: сказочный результат весной гарантированВидео

14:30

Засветился в Киеве: беглец Олег Винник вернулся в Украину - блоггер

14:26

Мужчина полвека ждал смертной казни, но суд его оправдал - что произошло

14:23

Это впервые: США предоставили Украине кассетные JSOW к F-16, куда будут бить

14:18

Наступление армии РФ замедлится на 4 направлениях: Жданов назвал причину

14:07

Не большими котами: как на самом деле кошки видят своих хозяев - точный ответВидео

13:53

Следующая атака будет мощнее: Гетьман предупредил украинцев о массированном ударе РФ

13:44

Женщина придумала необычное имя для своего ребенка, но люди её не поняли

Реклама
13:32

Россия сегодня утром выпустила три "Кинжала" по Староконстантинову: детали

13:26

За такой шницель вас будут носить на руках - получится вкуснее, чем в ресторанеВидео

13:10

США объявили о предоставлении Украине помощи на сумму $7,9 млрд: Зеленский сделал заявление

13:04

Какая монета первой коснется дна: сложная загадка для самых внимательных

12:59

В Пентагоне хотят передать Украине боеприпасы с белым фосфором: Белый дом против - СМИ

12:50

Это была не ПВО: в КГВА прокомментировали громкий звук в Киеве одновременно с тревогой

12:37

Для лучшего урожая: где правильно сажать малину - популярная ошибкаВидео

12:23

"Я разбила сердце своего бывшего": Настя Каменских огорошила фанатов

12:21

РФ атаковала энергообъекты в нескольких областях: будут ли выключать свет

12:21

"РФ потеряла очень много": Розумный сказал, кто может создать альтернативу ПутинуВидео

11:47

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

11:40

"Ничего нового": в WSJ раскрыли, почему план победы Украины "не впечатлил" Белый дом

11:34

Китайский гороскоп на завтра 27 сентября: Драконам- трудные времена, Свиньям - счастливый день

11:22

Загадочное сооружение возле Крымского моста: в ВМС предположили, что строит РФ

11:10

Новые пуски "Кинжалов": РФ бьет ракетами по Староконстантинову

11:07

"Эти недели и месяцы решающие": премьер Британии сделал заявление о войне в Украине

11:07

Можно остаться без урожая: какие деревья нельзя сажать рядом - полный списокВидео

10:46

РФ и Китай будут производить ударные БПЛА против Украины: в США паникуют - Reuters

10:33

"Очень трудное положение": боец "Осман" сказал, грозит ли ВСУ котел под Угледаром

10:22

Разрешение на удары вглубь РФ: действительно ли Путин начнет войну с НАТО - РозумныйВидео

Реклама
10:06

Как быстро очистить котел от нагара и смолы: простой и гениальный способВидео

10:04

РФ запустила "Кинжалы": в Киеве и Староконстантинове были слышны взрывыФото

09:52

Разорвала договоренности: Кристина Орбакайте отказалась выступать с российским певцом-путинистом

09:29

РФ массированно запустила дроны и ракеты по Украине: раздавались мощные взрывы в 14 областяхФото

09:11

"Делает грязные маленькие выпады": Трамп "набросился" с критикой на Зеленского

09:03

Полезный, но забытый: что означает "тайный" символ на панели приборов автоВидео

08:34

РФ атаковала инфраструктуру, часть украинцев осталась без света: что известноФото

08:20

Применит ли РФ ядерное оружие: в ISW назвали реальные намерения Путина

08:10

О Трампе и тонкой дипломатии с ниммнение

08:10

Россия будет повышать интенсивность атак по городам: названа ключевая датамнение

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с Авраменко
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять