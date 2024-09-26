Что означает "обоє рябоє": какими благозвучными фразеологизмами можно заменить это выражение

Не всем известно, какое точно значение имеет такое словосочетание.

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Что означает "обоє рябоє"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко, когда кто-то сравнивает двух похожих в чем-то людей, может прозвучать фраза "Та вони ж обоє рябоє". Но в таком случае можно употреблять не только это словосочетание, но и целый ряд благозвучных заменителей, которые имеют такое же значение.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний рассказала о точном значении этого выражения и то, как его можно заменить.

""Та вони ж обоє рябоє" - так говорим мы о похожих в чем-то или одинаковых людях. А как еще можно их называть? Запоминайте: "як дві краплі води", "одним миром мазані", "з одного тіста", "одного поля ягоди" илие еще "два чоботи пара"", - рассказала Багний. видео дня

Смотрите видео о том, что означает "обоє рябоє":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, почему неправильно говорить "гарна тюль" и какой ошибки надо избегать, "как огня". Довольно часто эти слова употребляют так, будто они женского рода, хотя на самом деле это не так.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "серендипність". Мало кто может сразу догадаться, какое на самом деле значение скрывается за этим сложным термином.

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