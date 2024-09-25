Почему неправильно говорить "гарна тюль": какой ошибки надо избегать, "как огня"

Довольно часто эти слова употребляют так, будто они женского рода, хотя на самом деле это не так.

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Почему неправильно говорить "гарна тюль"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко в разговорах с другими людьми можно услышать словосочетания "гарна тюль", "невимовна біль", "сильна біль". Но не все догадываются, что на самом деле так говорить неправильно.

Эти слова на самом деле мужского рода, а не женского. О том, как правильно их употреблять, рассказала автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний.

"Бывает, посмотришь на какое-то окно, а так такая "негарна тюль", что возникает "душевна біль". На самом деле "біль" - это когда слова "тюль" и "біль" употребляют, будто они женского рода. А "тюль" и "біль" - это слова мужского рода. Поэтому "нагарний тюль", "душевний біль". Кстати, "нежить" также мужского рода", - объяснила Багний. видео дня

Смотрите видео с объяснением, почему неправильно говорить "гарна тюль":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "серендипність". Мало кто может сразу догадаться, какое на самом деле значение скрывается за этим сложным термином.

Также ранее Ольга Багний рассказала, почему нельзя говорить "один кросівок". Не всем известно, как правильно говорить в единственном числе - "кросівок" или "кросівка".

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