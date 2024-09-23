Почему нельзя говорить "один кросівок": какой ошибки стоит избегать

Не всем известно, как правильно говорить в единственном числе - "кросівок" или "кросівка".

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Почему нельзя говорить "один кросівок"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Как правильно употреблять слово "кросівки" знает, наверное, каждый из нас. Но не всем известно, каким будет единственное число от этого слова, когда мы говорим об одном из предметов этой обуви.

Автор и ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно говорить - "кросівок" или "кросівка".

"Дайте мне теплую погоду, хорошую музыку и удобные "кросівки", и я пробегу, сколько скажете. Кстати, вам интересно, как слово "кросівки" будет в единственном числе - "кросівок" или "кросівка"? Правильным является второй вариант - "кросівка" (существительное женского рода). Поэтому "дві кросівки", "одна кросівка". Вот так правильно", - отметила она. видео дня

Смотрите видео с объяснением, почему нельзя говорить "один кросівок":

Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

Ранее Ольга Багний рассказала, что такое "чичері". Многие люди слышали это слово в известной песне, но не все знают, что оно означает.

Также ранее Ольга Багний рассказала, что означает слово "дрипає". В украинском языке можно использовать слово "дрипає", но не стоит употреблять слово "моросить".

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