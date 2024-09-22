Найти пришельца среди принцесс за 5 секунд сможет только гений: невероятная загадка

Только самые внимательные смогут отгадать, кто именно не картинке является пришельцем.

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Надо найти пришельца среди принцесс за 5 секунд/ jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии помогают проверить критическое мышление и навыки решения логических задач. Но в то же время такие задачи могут прекрасно помочь, если вы ищете способы, как улучшить свою смекалку и обострить внимательность.

Разнообразные загадки помогут потренировать мозг так же, как физические упражнения помогают тренировать тело.

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В следующей головоломке нужно догадаться, какая из принцесс на картинке только притворяется принцессой, а на самом деле является пришельцем, пишет jagranjosh.

На рисунке мы видим трех принцесс, которые одеты в длинные платья. Две из них имеют на голове диадемы.

Но внешность в этом случае может быть обманчивой. Не стоит поддаваться на чары изысканных красавиц, ведь на самом деле не все из них являются принцессами - где-то среди них спрятался пришелец, который изо всех сил пытается это скрыть.

Отыскать пришельца нужно очень быстро - на выполнение задания дается всего 5 секунд. Мало кому удастся сделать это настолько оперативно.

Только самым внимательным удастся очень быстро добраться до правильного ответа.

Надо найти пришельца среди принцесс за 5 секунд/ jagranjosh

Попробуйте разгадать загадку сначала самостоятельно. Но если вам это не будет удаваться, то можете найти правильный ответ, пролистав страницу вниз.

Скрытый инопланетянин - это женщина, которая стоит справа. Если присмотреться, один из ее пальцев зеленый, что необычно для человека.

Пришелец - девушка справа/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти котика в комнате всего за 6 секунд. Мастерству этого хвостатого можно только позавидовать, ведь он выбрал себе такой тайник, который "и днем со свечой не найдешь".

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