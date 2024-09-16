Когда солить картофель при варке: известный повар рассказал необычайный секрет, который удивит

Чтобы вареная картошка получилась вкусной и оригинальной, нужно знать несколько правил. Можно добавить и особую "изюминку", о которой мало кто догадывается.

https://glavred.info/life/kogda-solit-kartofel-pri-varke-izvestnyy-povar-rasskazal-neobychaynyy-sekret-kotoryy-udivit-10597358.html Ссылка скопирована

Когда солить картофель при варке/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

Варка картофеля обычно считается очень простым делом. Мол, что там его готовить - достаточно поставить кастрюлю на плиту, бросить туда измельченный картофель и сварить до готовности. Но на самом деле не все так просто. Если вы хотите, чтобы это блюдо получилось не обыденным, а очень вкусным, ароматным и при этом оригинальным, нужно отойти от привычного способа готовки этого продукта и добавить несколько интересных "штрихов".

Также является важным вопрос, когда добавлять соль при варке картофеля. Это также имеет определяющее значение, чтобы блюдо получилось очень вкусным.

Известный украинский повар Евгений Клопотенко в программе "Сніданок з 1+1" рассказал, как сварить картофель, чтобы он получился очень вкусным и при этом оригинальным.

"Для того, чтобы сделать мишленовский продукт, надо знать очень мало, но очень четко выполнять некоторые правила. Картофель надо варить 30 минут в уже кипящей воде. Очень важно проверять, когда он уже будет сварен. Очень важно этот момент поймать - иногда надо варить 30 минут, иногда 25 минут", - отметил Клопотенко.

Но если вы хотите сварить картофель быстрее, то надо порезать его мелкими кусочками. А если есть немного больше времени, то можно просто варить даже и целым.

Как правильно варить картофель

Повар поделился секретом, что можно добавить во время приготовления картофеля, чтобы он получился не только вкусным, но и оригинальным.

"Но мы помним, что для того, чтобы сделать любой продукт вкусным, его надо сделать ароматным. Поэтому берем лавровый лист, а если нет - берем чеснок, или берем душистый перец и бросаем это в пюре. Я обычно использую только два зубчика чеснока. Бросаю и варю картофель с этим чесноком. Таким образом у меня получается чесночная вода, в которой отварена картошка", - поделился советами Клопотенко.

Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович – украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

Когда добавлять соль в воду для варки картофеля

При добавлении соли нужно помнить, что ее количество надо рассчитывать, учитывая количество воды, а не на количество картофеля. Можно придерживаться пропорции 1 столовая ложка соли на 2 л воды.

Блогер, которая публикует видео на YouTube-канале "Яскраве Сонце", отметила, что картофель нужно посолить в начале приготовления.

Смотрите видео о том, как приготовить вкусный картофель:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред