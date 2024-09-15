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Только гений найдет кубик за 8 секунд: загадка, которую разгадают единицы

Алёна Воронина
15 сентября 2024, 17:09
76
Задание поможет проверить остроту зрения и скорость мышления. Но не стоит рассчитывать на то, что выполнить его будет легко.
Загадка, девушка.
Надо найти кубик за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Головоломки и оптические иллюзии являются таким же инструментом для тренировки мозга, как тренажеры в спортзале - для тренировки тела. Если регулярно разгадывать подобные загадки, то можно заметить, что на каждую следующую придется тратить все меньше и меньше времени, а разгадывание будет казаться с каждым разом все легче.

Но не стоит воспринимать такие загадки лишь как хороший метод потренировать свою смекалку, ведь в целом они также являются просто интересным и полезным способом проведения свободного времени, например, когда хочется отдохнуть с пользой после тяжелого рабочего дня.

В следующей загадке придется хорошо постараться, чтобы отыскать правильный ответ, ведь спрятан он очень хорошо. По условиям задания нужно отыскать кубик, который спрятан среди квадратных и круглых пуговиц, пишет jagranjosh.

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Непросто будет справиться с заданием, но настойчивым, терпеливым и очень внимательным людям это точно удастся.

При этом придется спешить во время выполнения задания, ведь на него дается всего 8 секунд. Мало кому удастся выйти победителем из этой игры, еще и так быстро.

Загадка
Надо найти кубик за 8 секунд/ jagranjosh

Если вам понравилось играть в эту игру и разгадывать сложную оптическую иллюзию, вы также можете поделиться этой задачей со своими друзьями и семьей, бросив им вызов найти кубики за 8 секунд или меньше.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить кубик/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке на скорость, в которой найти 4 отличия между двумя моряками смогут только самые сообразительные. Непросто будет отыскать все различия между картинками, ведь они на первый взгляд кажутся идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений за 6 секунд поймет, какая линия длиннее. Правильный ответ точно удивит каждого - мало кто будет готов к такому результату.

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