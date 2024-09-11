Какая линия длиннее: только гений найдет правильный ответ за 6 секунд

Правильный ответ точно удивит каждого - мало кто будет готов к такому результату.

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Надо за 6 секунд отгадать, какая линия длиннее/коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Разгадывание головоломок, оптических иллюзий и различных загадок помогает проверить себя, но и заодно потренировать свои способности и весело провести время.

В следующей загадке нужно будет отгадать, какая из двух линий, изображенных на картинке, длиннее другой, пишет jagranjosh. Непросто будет добраться до правильного ответа.

На рисунке мы видим две линии со стрелочками на концах. Но если на первой из них стрелочки повернуты внутрь, то на второй - наружу.

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Эта головоломка требует не только острого взгляда, но и быстрого ума. Те, кто может успешно решить эту задачу, часто имеют исключительный IQ, хорошие навыки решения проблем и внимание к деталям. Удастся ли вам понять, какая из внутренних линий длиннее?

Такая загадка подвергнет высочайшему испытанию ваш интеллект - лишь небольшое количество людей сможет отыскать правильный ответ и еще и сделать это за ограниченное количество времени, ведь на поиск разгадки дается всего 6 секунд.

Придется мыслить быстро и критически. Нельзя позволять трудностям сбить вас с правильного пути.

Этот вызов - ваш шанс проверить, обладаете ли вы острыми инстинктами настоящего гения.

Надо за 6 секунд отгадать, какая линия длиннее/ jagranjosh

Когда разгадаете загадку, можете проверить свой ответ, пролистав страницу вниз.

На самом деле внутренние линии одинаковые. Просто они кажутся разными по длине из-за того, что стрелки на их концах повернуты в разные стороны.

На самом деле обе линии одинаковые/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой найти свинью в цирке за 5 секунд сможет только самый сообразительный. Свинка настолько хорошо спряталась среди других животных, что заметить ее смогут только остроглазые гении.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд угадать, какой бокал наполнится быстрее всего. Непросто будет догадаться, где именно спрятался правильный ответ.

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