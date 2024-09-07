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Какой бокал наполнится быстрее всего: только гений разгадает загадку за 5 секунд

Алёна Воронина
7 сентября 2024, 07:05
141
Непросто будет догадаться, где именно спрятался правильный ответ.
Загадка, девушка.
Какой бокал наполнится быстрее всего/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Оптические иллюзии и головоломки являются отличным способом проверить свои навыки решения логических задач, и в то же время это хороший способ потренировать свою смекалку и внимательность.

Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень быстро можно заметить, что каждая следующая кажется все легче и легче.

В следующей загадке надо догадаться, какой бокал наполнится первым, пишет jagranjosh.

видео дня

На картинке мы видим 5 бокалов, а над ними - трубки, по которым будет бежать жидкость. Жидкость к каждому бокалу будет двигаться разными путями, поэтому одни емкости наполнятся быстрее, другое - медленнее.

Но непросто будет догадаться, какая именно емкость будет полной быстрее всего. Придется быть очень внимательными и просчитать каждый шаг наперед, чтобы понять, где именно кроется правильный ответ.

Если вы любите головоломки и хотите проверить свою смекалку, эта головоломка идеально подойдет для вас. Но разгадать ее потребуется всего за 5 секунд, что точно удастся не для каждого.

Загадка
Какой бокал наполнится быстрее всего/ jagranjosh

Если вы готовы бросить себе вызов - тогда вперед, и не стоит останавливаться перед трудностями.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Быстрее всего наполнится бокал под номером 4/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо иметь "зрение орла", чтобы найти булавку среди скрепок за 9 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятана маленькая булавка. Придется очень хорошо постараться.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно догадаться, какие часы настоящие, всего за 8 секунд. На картинке есть двое часов, но только одни из них настоящие, а другие - игрушечные.

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