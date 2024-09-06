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Надо иметь "зрение орла", чтобы найти булавку среди скрепок: на загадку дается всего 9 секунд

Алёна Воронина
6 сентября 2024, 07:05
59
Непросто будет заметить, где именно спрятана маленькая булавка. Придется очень хорошо постараться.
Девушка, загадка
Надо найти булавку за 9 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Чтобы разгадать некоторые сложные загадки, нужно быть "гением головоломок". Следующая загадка именно такая - для ее решения понадобится вся внимательность, наблюдательность и смекалка, которая только у вас есть.

В этой загадке надо отыскать булавку среди большого количества скрепок, пишет jagranjosh. Оптическая иллюзия может сбить с толку кого угодно, ведь булавка спрятана очень искусно.

Только люди с быстрым мышлением, хорошей памятью и способностью интенсивно сосредотачиваться на задании могут справиться с этой оптической иллюзией. Загадка точно непростая.

видео дня

На картинке мы видим большое количество скрепок, который хаотично разбросаны на поверхности. Некоторые из них имеют черный цвет, некоторые - серый.

В этом хаосе разбросанных предметов непросто будет заметить спрятанную булавку. И сперва вообще может казаться, будто бы её там нет, но не стоит верить такому первому впечатлению.

Придется очень хорошо постараться, ведь на разгадывание загадки дается довольно мало времени - всего 9 секунд. Лишь единицы смогут справиться настолько быстро.

Загадка
Нужно найти булавку за 9 секунд/ jagranjosh

Если вы готовы бросить себе вызов и проверить свои навыки разгадывания головоломок и оптических иллюзий, тогда двигайтесь вперед, и пусть вас не пугают трудности.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка
Непросто будет заметить булавку/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только гений увидит кота за 5 секунд. Котик спрятался настолько искусно, что даже остроглазым сообразительным людям будет довольно трудно его разыскать.

Также ранее мы рассказывали о чрезвычайной загадке на внимательность, в которой только остроглазые сообразительные найдут 3 отличия. Нужно иметь незаурядные навыки разгадывания таких загадок, чтобы не "провалить" такое сложное задание.

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