Увлекательная загадка для самых умных: лишь единицы догадаются за 8 секунд

Мало кто сможет добраться до правильного ответа настолько быстро.

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Нужно разгадать загадку за 8 секунд/ jagranjosh

Головоломки и оптические иллюзии - это больше, чем просто игра. С помощью таких задач можно потренировать свой мозг, обострить внимательность и увеличить наблюдательность.

В новой загадке лишь единицы смогут догадаться, на какую кнопку нужно нажать, чтобы зазвонил звонок, пишет jagranjosh.

видео дня

На картинке есть семь кнопок разных цветов. От каждой из них отходит провод. Но только один из проводов подключен к звонку.

Придется хорошо постараться, чтобы понять, провод от какой именно кнопки идет к звонку.

Но при этом придется хорошо постараться, ведь успеть нужно за ограниченное количество времени - всего за 8 секунд. Мало кому удастся успеть решить эту задачу настолько быстро.

Готовы ли вы бросить себе вызов и попытаться выполнить задание максимально быстро? Только настойчивым и целеустремленным людям это удастся.

Нужно разгадать загадку за 8 секунд/ jagranjosh

Двигайтесь вперед, не сдавайтесь, и у вас обязательно получится быть победителем в этой игре.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Правильный ответ - кнопка под номером 6/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти странный мешок за 5 секунд. Придется очень хорошо постараться, чтобы отыскать правильный ответ за такой короткий промежуток времени.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой 3 отличия за 9 секунд найдет только гений. Непросто будет заметить, чем именно отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными.

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