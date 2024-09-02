Только современный "Шерлок Холмс" найдет цифру 5: загадку нужно разгадать за 7 секунд

Непросто будет заметить, где именно спряталась непослушная цифра.

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Надо найти цифру 5/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Оптические иллюзии - это хитрые визуальные эффекты, которые заставляют нас видеть вещи не такими, какими они есть на самом деле. Эти иллюзии показывают, как наш мозг обрабатывает визуальную информацию, и напоминают нам, что наше восприятие не всегда такое точное, как мы думаем.

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать цифру 5 среди большого количества букв S, пишет jagranjosh. Нужно будет внимательно присматриваться к картинке, чтобы понять, где именно спрятана эта непослушная цифра.

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Только люди с глазами орла смогут отыскать спрятанную цифру на рисунке. Придется хорошенько потрудиться, чтобы определить, где именно она расположена.

Но при этом придется очень спешить, ведь на выполнение задания дается всего 7 секунд. Не стоит думать, что этого времени будет достаточно для выполнения этого задания - на самом деле, уже начав разгадывать загадку, можно понять, что она сложнее, чем казалось на первый взгляд.

Надо найти цифру 5/ jagranjosh

Попробуйте не отвлекаться ни на что другое и выполнить это задание настолько быстро, как вам только удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет отыскать цифру 5/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой 3 отличия за 9 секунд найдет только гений. Непросто будет заметить, чем именно отличаются две картинки, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти спрятанную лампочку за 10 секунд. Лампочка очень хорошо спрятана в библиотеке - отыскать ее будет очень сложно.

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