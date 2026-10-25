Путину ищут "эликсир бессмертия" за 18 млрд рублей: Максакова высмеяла планы РФ

Бывшая депутат Госдумы РФ высмеяла планы России потратить 18 млрд рублей на продление жизни Владимира Путина.

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Путину ищут способ продлить жизнь / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, Кремль

Ключевые тезисы Максаковой:

В России планируют выделить 18 млрд рублей на продление жизни Путина

Путину нет смысла искать эликсир бессмертия

Деньги могут потратить на сомнительные препараты

В России планируют выделить 18 миллиардов рублей на исследования по продлению жизни Владимира Путина в 2027–2028 годах. Такие расходы являются способом монетизировать страхи российского диктатора Владимира Путина. Об этом во время чата на Главреде рассказала оперная певица, общественная деятельница, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова.

"Это из серии „как ещё можно монетизировать фобии буйного сумасшедшего". На эту статью расходов совсем не жалко", - заявила она. видео дня

Певица также упомянула встречу Путина с лидером Китая Си Цзиньпином, во время которой российский лидер говорил о возможности продления жизни благодаря трансплантации органов животных.

"Это абсолютно сенильная, то есть старческая, чепуха. Путину нет смысла искать философский камень или эликсир бессмертия, ведь он уже настолько стар, что шепелявит даже не как дед, а как Кощій Передсмертный", - заявила Максакова.

Максакова отметила, что не знает, как именно могут распределить заявленные 18 млрд рублей. В то же время она иронично предположила, что часть расходов может быть связана не столько с реальными результатами исследований, сколько с попытками убедить Путина в эффективности таких методов.

"Как именно распилят эти 18 миллиардов рублей - не знаю. Наверное, принесут Путину таблетку, после приема которой начнут его убеждать, что теперь он шепелявит совсем по-другому", - подытожила она.

Смотрите запись беседы с Марией Максаковой, в которой она рассказала о травмах Путина, его бункерах и разработке "эликсира бессмертия", чуме в России и о том, что остановит диктатора:

Путин и желание воевать - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, агентство Bloomberg обнародовало запись частного разговора между лидерами Китая, Северной Кореи и России, в котором они затронули тему продолжительности жизни. В записи зафиксировано обсуждение возможностей биотехнологий и трансплантации как пути к продлению жизни.

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач объяснил контекст кремлевской риторики о войне и её влияние на международное противостояние. Кремль готовит общество к длительному противостоянию.

Ранее Максакова заявила, что Владимира Путина нужно было остановить ещё много лет назад. Она призвала мир брать пример с Украины и не откладывать решение проблемы кремлевского режима.

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О персоне: Мария Максакова Мария Петровна Максакова-Игенбергс (24 июля 1977 года, Мюнхен, ФРГ) - российская и украинская (с 2016 года) оперная певица (меццо-сопрано), общественная деятельница, бывшая депутат Госдумы РФ VI созыва от партии "Единая Россия" (исключена 16 февраля 2017 года). С декабря 2016 года проживает в Украине. Осуждает российское вторжение в Украину. В октябре 2017 года в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву извинилась перед украинцами и крымскими татарами за голосование Госдумы РФ за аннексию Крыма Россией и подчеркнула, что в момент голосования отсутствовала в парламенте и в стране, пишет Википедия.

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