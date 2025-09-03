Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын размечтались о бессмертии - разговор случайно записали

Агентство Bloomberg обнародовало запись, которая зафиксировала частный разговор между лидером Китая, Северной Кореи и России.

https://glavred.info/world/putin-si-czinpin-i-kim-chen-yn-pomechtali-o-tom-kak-dozhit-do-150-let-bloomberg-10695011.html Ссылка скопирована

Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обсудили бессмертие / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

В Пекине Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Владимир Путин обсудили продолжительность жизни

Си заявил, что сейчас 70 лет - это еще "ребенок"

Путин высказал мнение, что биотехнологии позволят достичь бессмертия

Во время встречи в Пекине глава КНР Си Цзиньпин с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и лидером РФ Владимиром Путиным неожиданно коснулись темы будущего медицины и продолжительности жизни. Они предположили, что в этом веке люди смогут доживать до 150 лет. Частный разговор между лидерами обнародовало агентство Bloomberg.

В центре их дискуссии неожиданно оказалась тема продолжительности жизни человека в XXI веке. Си Цзиньпин отметил, что сейчас человечество уже значительно продвинулось в этом вопросе.

видео дня

"Раньше люди редко доживали до 70 лет, но сегодня в 70 ты все еще ребенок", - сказал китайский лидер.

Владимир Путин подхватил тему, акцентировав внимание на возможностях биотехнологий. По его словам, будущее может принести прорыв в трансплантологии и регенеративной медицине.

"Благодаря биотехнологиям органы можно пересаживать непрерывно, и люди смогут жить все дольше, даже достигать бессмертия", - помечтал российский диктатор.

Си Цзиньпин поддержал эту мысль и отметил, что по прогнозам ученых в этом веке существует реальный шанс достичь продолжительности жизни в 150 лет.

Смотрите видео с частным разговором Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына:

Разговор о бессмертии / Фото: скриншот

Разговор между Си Цзиньпином, Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном состоялся буквально за несколько минут до того, как китайский лидер вышел с речью, посвященной победе Китая над Японией. Сразу после выступления на центральной площади начался парад, где продемонстрировали новейшие образцы оружия, что должно было подчеркнуть военную и политическую мощь Пекина. Во время короткой прогулки переводчики шли позади, справа от Си находился Путин, а слева - Ким.

Как отметили в издании, тема возраста и здоровья имела особое значение для всех трех лидеров, ведь ни один из них до сих пор не определил четких преемников. 72-летний Си отменил ограничения президентских сроков и, по слухам, может баллотироваться на четвертый срок в 2027 году. Его сверстник Путин также изменил законодательство, чтобы сохранить возможность оставаться у власти в России. Между тем 41-летний Ким Чен Ын прибыл в Пекин вместе со своей дочерью, что усилило предположение о ее будущей роли как возможной наследницы режима.

ШОС / Инфографика: Главред

Саммит ШОС и парад в Пекине - новости по теме.

Как сообщал Главред, во время саммита ШОС российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в очередной раз озвучил ряд циничных заявлений относительно войны против Украины и представил собственное видение так называемого "мирного плана". Тем временем в Пекине официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь объявил о введении на год пробного режима 30-дневного безвиза для граждан России.

Во время встречи с премьером Словакии Робертом Фицо Путин традиционно пытался оправдать агрессию, утверждая, что Россия якобы никогда не намеревалась нападать. Война в Украине, по мнению российского диктатора, является лишь следствием поддержки Западом "государственного переворота" в Киеве.

Кроме этого, 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине состоялся масштабный военный парад к 80-й годовщине капитуляции Японии и завершения Второй мировой войны. Си Цзиньпин встретил Владимира Путина и Ким Чен Ына, после чего лидеры вместе поднялись на трибуну.

На параде присутствовали более 26 глав государств. После начала парада президент США Дональд Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в сговоре.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред