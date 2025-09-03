Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

Журналисты узнали об изменах кремлевского диктатора.

Личную жизнь российского диктатора Владимира Путина Кремль все время пытался держать под семью замками. Но российские СМИ узнали об одном эпизоде из жизни Путина, который вызвал серьезную ссору в его окружении.

Об этом журналистам Роману Баданину и Михаилу Рубину рассказал бывший близкий знакомый президента.

Что произошло в личной жизни Путина

В конце 1990-х годов Владимир Путин уже работал в Москве и был в поиске квартиры для встреч с любовницей. Решить этот вопрос ему помог предприниматель и бывший заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин, который на тот момент работал на диктатора.

Сечин решил предоставить Путину квартиру, которую получил от государства в пользование. Что интересно, она была больше по площади чем та, которую предоставили Путину. Очевидно, что этот факт очень задел диктатора. Но Путин забыл эту обиду, ведь Сечин дал ему возможность встречаться с любовницей.

Когда Путина уличили в измене

Не долго удалось скрывать встречи Путина с любовницей на квартире Сечина, ведь жена последнего уличила мужа в том, что в квартире была другая женщина. Приспешник диктатора не выдержал допроса жены и рассказал ей правду.

Марина Сечина в результате рассказала все жене Путина Людмиле, что привело к ссоре в семье президента. Как известно, еще через несколько лет измены диктатора стали одной из причин развода пары.

Что известно о любовнице Путина

Журналисты не узнали имени женщины, которая встречалась в то время с диктатором на квартире Сечина, однако есть основания полагать, что это была будущая мать внебрачной дочери президента Светлана Кривоногих. На это указывает то, что женщина в то время регулярно прилетала в Москву.

Что произошло с Сечиным

Несмотря на то, что его болтливость привела к разоблачению брачной измены диктатора, в результате его никак не наказали. Сечин сделал карьеру личного секретаря президента, куратора энергетики и главы крупнейшей нефтяной госкомпании в России.

Тайны личной жизни Путина - что известно

Ранее Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Накануне Главред писал, что бывшая жена Путина Людмила разрушает культурное наследие страны-агрессора России и выкачивает из бюджета страны баснословные деньги.

Напомним, что при этом на публику бывшая жена террориста Путина продолжает заниматься общественной деятельностью, а о сердечных делах предпочитает молчать.

