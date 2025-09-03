Укр
Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

Анна Косик
3 сентября 2025, 15:28
Журналисты узнали об изменах кремлевского диктатора.
Владимир Путин, Людмила Путина
Секрет супружеской жизни Путина раскрыт / Коллаж: Главред, фото: Википедия, kremlin.ru

Главное:

  • СМИ узнали о скандале в семье Путина, который Кремль скрывал
  • Бывшая жена Путина уличила его в измене

Личную жизнь российского диктатора Владимира Путина Кремль все время пытался держать под семью замками. Но российские СМИ узнали об одном эпизоде из жизни Путина, который вызвал серьезную ссору в его окружении.

Об этом журналистам Роману Баданину и Михаилу Рубину рассказал бывший близкий знакомый президента.

Что произошло в личной жизни Путина

В конце 1990-х годов Владимир Путин уже работал в Москве и был в поиске квартиры для встреч с любовницей. Решить этот вопрос ему помог предприниматель и бывший заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин, который на тот момент работал на диктатора.

Сечин решил предоставить Путину квартиру, которую получил от государства в пользование. Что интересно, она была больше по площади чем та, которую предоставили Путину. Очевидно, что этот факт очень задел диктатора. Но Путин забыл эту обиду, ведь Сечин дал ему возможность встречаться с любовницей.

Когда Путина уличили в измене

Не долго удалось скрывать встречи Путина с любовницей на квартире Сечина, ведь жена последнего уличила мужа в том, что в квартире была другая женщина. Приспешник диктатора не выдержал допроса жены и рассказал ей правду.

Марина Сечина в результате рассказала все жене Путина Людмиле, что привело к ссоре в семье президента. Как известно, еще через несколько лет измены диктатора стали одной из причин развода пары.

Что известно о любовнице Путина

Журналисты не узнали имени женщины, которая встречалась в то время с диктатором на квартире Сечина, однако есть основания полагать, что это была будущая мать внебрачной дочери президента Светлана Кривоногих. На это указывает то, что женщина в то время регулярно прилетала в Москву.

Что произошло с Сечиным

Несмотря на то, что его болтливость привела к разоблачению брачной измены диктатора, в результате его никак не наказали. Сечин сделал карьеру личного секретаря президента, куратора энергетики и главы крупнейшей нефтяной госкомпании в России.

Тайны личной жизни Путина - что известно

Ранее Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Накануне Главред писал, что бывшая жена Путина Людмила разрушает культурное наследие страны-агрессора России и выкачивает из бюджета страны баснословные деньги.

Напомним, что при этом на публику бывшая жена террориста Путина продолжает заниматься общественной деятельностью, а о сердечных делах предпочитает молчать.

