Скандал в семье Путина: СМИ обнародовали тайну личной жизни диктатора

Главное:
- СМИ узнали о скандале в семье Путина, который Кремль скрывал
- Бывшая жена Путина уличила его в измене
Личную жизнь российского диктатора Владимира Путина Кремль все время пытался держать под семью замками. Но российские СМИ узнали об одном эпизоде из жизни Путина, который вызвал серьезную ссору в его окружении.
Об этом журналистам Роману Баданину и Михаилу Рубину рассказал бывший близкий знакомый президента.
Что произошло в личной жизни Путина
В конце 1990-х годов Владимир Путин уже работал в Москве и был в поиске квартиры для встреч с любовницей. Решить этот вопрос ему помог предприниматель и бывший заместитель Председателя Правительства РФ Игорь Сечин, который на тот момент работал на диктатора.
Сечин решил предоставить Путину квартиру, которую получил от государства в пользование. Что интересно, она была больше по площади чем та, которую предоставили Путину. Очевидно, что этот факт очень задел диктатора. Но Путин забыл эту обиду, ведь Сечин дал ему возможность встречаться с любовницей.
Когда Путина уличили в измене
Не долго удалось скрывать встречи Путина с любовницей на квартире Сечина, ведь жена последнего уличила мужа в том, что в квартире была другая женщина. Приспешник диктатора не выдержал допроса жены и рассказал ей правду.
Марина Сечина в результате рассказала все жене Путина Людмиле, что привело к ссоре в семье президента. Как известно, еще через несколько лет измены диктатора стали одной из причин развода пары.
Что известно о любовнице Путина
Журналисты не узнали имени женщины, которая встречалась в то время с диктатором на квартире Сечина, однако есть основания полагать, что это была будущая мать внебрачной дочери президента Светлана Кривоногих. На это указывает то, что женщина в то время регулярно прилетала в Москву.
Что произошло с Сечиным
Несмотря на то, что его болтливость привела к разоблачению брачной измены диктатора, в результате его никак не наказали. Сечин сделал карьеру личного секретаря президента, куратора энергетики и главы крупнейшей нефтяной госкомпании в России.
Тайны личной жизни Путина - что известно
Ранее Елизавета Кривоногих, которая считается вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина, заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.
Накануне Главред писал, что бывшая жена Путина Людмила разрушает культурное наследие страны-агрессора России и выкачивает из бюджета страны баснословные деньги.
Напомним, что при этом на публику бывшая жена террориста Путина продолжает заниматься общественной деятельностью, а о сердечных делах предпочитает молчать.
