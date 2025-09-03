Путин показывает безнаказанность: Зеленский сделал важное заявление после атаки

Зеленский подчеркнул, что это показательные российские удары.

Реакция Зеленского на атаку РФ

Главное из заявления президента:

Этой ночью РФ выпустила по Украине 526 средств поражения

В разных регионах страны повреждены десятки жилых домов

На каждый российский удар нужен реальный ответ

В ночь на 3 сентября страна-агрессор Россия атаковала Украину. Сейчас все необходимые экстренные службы, энергетики, железнодорожники работают для ликвидации последствий российского удара. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Очередной массированный удар, всего 526 средств поражения, среди них более 500 ударных дронов и 24 ракеты. Основные мишени - гражданская инфраструктура, в частности энергетические объекты, транспортный узел, даже гаражный кооператив и, как уже стало привычным для россиян, жилой сектор", - говорится в сообщении. видео дня

По словам президента, за эту ночь в разных регионах страны повреждены десятки жилых домов. Продолжается ликвидация пожаров.

"Очевидно, что это показательные российские удары. Путин демонстрирует свою безнаказанность. И это точно требует реакции мира. Только из-за отсутствия достаточного давления, прежде всего на экономику войны, Россия продолжает эту агрессию", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что именно о необходимости сильных мер давления будет говорить с партнерами в эти дни.

"Уже через несколько часов - Дания, саммит Украина - государства Северной Европы и Балтии. Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером - двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат коалиции желающих и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США. Спасибо всем, кто помогает. На каждый российский удар нужен реальный ответ", - подытожил он.

Запас ракет в России

Экономист, член Совета НБУ (2019-2021 гг.) Виталий Шапран считает, что у России есть запас до конца года.

"Россияне считают, что наделали достаточно ракет. Но ведь меняется интенсивность боевых действий, и есть определенная слаженная работа нашего ГУР, СБУ и других подразделений, которые регулярно проводят операции. Даже их ракетные атаки - это ежедневный минус из баланса", - подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 3 сентября российские войска атаковали беспилотниками Знаменку Кировоградской области. В результате удара пострадали пять человек, повреждены жилые дома. Часть жителей осталась без электроснабжения.

Также страна-агрессор Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области. В Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.

В Воздушных силах заявили, что этой ночью было зафиксировано над Украиной 502 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 16 крылатых ракет Калибр и 8 крылатых ракет Х-101.

