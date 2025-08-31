Тройной удар ракетами Фламинго: Милитарный - о мощных последствиях атаки

Украинские ракеты уничтожили главное здание заставы оккупантов и вражеские катера.

По Крыму были удары ракетами Фламинго / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

По Крыму были нанесены ракетные удары

Удары были нанесены ракетами "Фламинго"

Украинские военные ударили крылатыми ракетами "Фламинго" по заставе и патрульным катерам ФСБ в Крыму вблизи Армянска. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на источники в военных кругах.

Массированным залпом были нанесены ракетные удары по оккупированной территории утром 30 августа. Видео атаки уже разлетелось в Сети. С украинского побережья состоялся тройной пуск ракет. Запуск осуществлялся с помощью твердотопливных ускорителей.

Смотрите видео об атаке ракетами "Фламинго" на Крым:

Украина атаковала оккупантов ракетами Фламинго / фото: скриншот

Спутниковые снимки сервиса Copernicus Data Space Ecosystem подтверждают поражение объекта. Отмечается, что было уничтожено главное здание заставы, однако пока невозможно точно оценить полный масштаб разрушений.

Украинская крылатая ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Astra утверждает, что ракетами были повреждены шесть патрульных катеров на воздушных подушках, вероятно, проектов А-8 "Хивус". Эти катера способны перевозить до восьми человек десанта. Также под ударом могли быть катера А25ПС, которые могут перевозить 30-50 человек. В результате атаки был ликвидирован по меньшей мере один оккупант.

Утверждается, что это была комбинированная атака на Крым. Благодаря ей были уничтожены вертолеты Ми-8 и Ми-24 в аэропорту Симферополя.

