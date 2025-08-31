Тройной удар ракетами Фламинго: Милитарный - о мощных последствиях атаки

Что известно:
- По Крыму были нанесены ракетные удары
- Удары были нанесены ракетами "Фламинго"
Украинские военные ударили крылатыми ракетами "Фламинго" по заставе и патрульным катерам ФСБ в Крыму вблизи Армянска. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на источники в военных кругах.
Массированным залпом были нанесены ракетные удары по оккупированной территории утром 30 августа. Видео атаки уже разлетелось в Сети. С украинского побережья состоялся тройной пуск ракет. Запуск осуществлялся с помощью твердотопливных ускорителей.
Смотрите видео об атаке ракетами "Фламинго" на Крым:
Спутниковые снимки сервиса Copernicus Data Space Ecosystem подтверждают поражение объекта. Отмечается, что было уничтожено главное здание заставы, однако пока невозможно точно оценить полный масштаб разрушений.
Astra утверждает, что ракетами были повреждены шесть патрульных катеров на воздушных подушках, вероятно, проектов А-8 "Хивус". Эти катера способны перевозить до восьми человек десанта. Также под ударом могли быть катера А25ПС, которые могут перевозить 30-50 человек. В результате атаки был ликвидирован по меньшей мере один оккупант.
Утверждается, что это была комбинированная атака на Крым. Благодаря ей были уничтожены вертолеты Ми-8 и Ми-24 в аэропорту Симферополя.
