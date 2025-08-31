Укр
Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян

Юрий Берендий
31 августа 2025, 13:31
Полный провал РФ на Донетчине: Зеленский анонсировал новые 'сюрпризы' для россиян
Зеленский анонсировал новые "сюрпризы" для россиян / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте. О деталях доклада президент Украины сообщил в Telegram.

В докладе Главнокомандующего Александра Сырского главное внимание было уделено Покровскому направлению, где российские войска сосредотачивают наибольшие силы и при этом несут самые тяжелые потери.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские подразделения в Донецкой области продолжают выполнять боевые задачи и последовательно уничтожать противника. Только за восемь месяцев этого года потери россиян убитыми и тяжелоранеными превысили 290 тысяч, и больше всего из них пришлось именно на Донецкую область. Несмотря на это враг не достиг ни одной из своих стратегических целей.

видео дня

"На части участков фронта сейчас продолжаются наши стабилизационные мероприятия. Благодарен каждому подразделению, которое обеспечивает пополнение "обменного фонда" для Украины, каждую неделю есть соответствующие результаты. Спасибо!", - указывает глава государства.

Отдельно была проанализирована ситуация на Запорожском направлении, в приграничных районах Сумщины и на Харьковщине. Президент подчеркнул, что активные действия украинских сил будут продолжаться так, как этого требует оборона государства.

"Силы и средства подготовлены. Запланировали и новые дипстрайки", - анонсирует Зеленский.

По результатам последних боев Зеленский отметил 1-й, 33-й, 225-й и 425-й штурмовые полки, 79-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады, 92-ю отдельную штурмовую бригаду, 414-ю бригаду беспилотных систем, 14-ю бригаду оперативного назначения НГУ и подразделения Сил специальных операций, выразив благодарность всем воинам.

Новость дополняется...

