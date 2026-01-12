Укр
Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

Анна Подгорная
12 января 2026, 01:30
53-летняя Диас просто ослепительна.
Камерон Диас
Камерон Диас сейчас - актриса покорила красную дорожку утонченным видом / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

  • Камерон Диас практически не выходит в свет
  • Ее недавнее появление на красной дорожке наделало шума в прессе

Американская актриса и модель Камерон Диас в 2018 году ушла из кино - два десятилетия она не сходила с экранов и обложек модных журналов, что порядком утомило звезду. Около семи лет Диас посвятила исключительно семье - она исчезла из светских хроник и практически не давала интервью.

В 2025 году состоялось возвращение Камерон - она снялась в новом фильме и постепенно возвращается на красные дорожки. Ее первый за год выход в свет активно обсуждают западные СМИ.

Так 9 января в Лос-Анджелесе Камерон Диас появилась на модной премии The 2026 WWD Style Awards, сообщает Daily Mail. Она была одета в черное платье до лодыжек и черный пиджак-оверсайз мужского кроя. Макияж актриса предпочла "голливудский" - черная стрелка на верхнем веке и ярко-красные губы. Стоит отметить, что Диас, которая выбрала для себя натуральное старение, не избегала крупных планов папарацци, и охотно фотографировалась.

О персоне: Камерон Диас

Камерон Диас - американская актриса и модель. Имеет именную звезду на голливудское Аллее Славы. Выступает в основном в комедийных амплуа, хотя на ее счету есть и драматические роли. Наиболее известные фильмы с ее участием: "Маска", трилогия Ангелы Чарли", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо". Голосом Диас говорит принцесса Фиона, возлюбленная, а позже - жена главного героя мультфраншизы "Шрек".

