Вышла и дала жару: Камерон Диас впервые за год появилась на красной дорожке

53-летняя Диас просто ослепительна.

https://glavred.info/starnews/vyshla-i-dala-zharu-kameron-dias-vpervye-za-god-poyavilas-na-krasnoy-dorozhke-10731503.html Ссылка скопирована

Камерон Диас сейчас - актриса покорила красную дорожку утонченным видом / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

Камерон Диас практически не выходит в свет

Ее недавнее появление на красной дорожке наделало шума в прессе

Американская актриса и модель Камерон Диас в 2018 году ушла из кино - два десятилетия она не сходила с экранов и обложек модных журналов, что порядком утомило звезду. Около семи лет Диас посвятила исключительно семье - она исчезла из светских хроник и практически не давала интервью.

В 2025 году состоялось возвращение Камерон - она снялась в новом фильме и постепенно возвращается на красные дорожки. Ее первый за год выход в свет активно обсуждают западные СМИ.

видео дня

Так 9 января в Лос-Анджелесе Камерон Диас появилась на модной премии The 2026 WWD Style Awards, сообщает Daily Mail. Она была одета в черное платье до лодыжек и черный пиджак-оверсайз мужского кроя. Макияж актриса предпочла "голливудский" - черная стрелка на верхнем веке и ярко-красные губы. Стоит отметить, что Диас, которая выбрала для себя натуральное старение, не избегала крупных планов папарацци, и охотно фотографировалась.

Cameron Diaz, 53, flaunts VERY youthful appearance on rare red carpet at glitzy 2026 WWD Style Awards https://t.co/W6uC8FQDli — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 10, 2026

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что звезда "Очень странных дел", канадский актер Финн Вулфхард, оставляет актерство после завершения сериала. Артист раскрыл, чем будет заниматься дальше.

Также стало известно, что Николь Кидман официально вновь холоста - всего через три месяца после подачи актрисой заявления на развод с кантри-певцом Китом Урбаном.

Читайте также:

О персоне: Камерон Диас Камерон Диас - американская актриса и модель. Имеет именную звезду на голливудское Аллее Славы. Выступает в основном в комедийных амплуа, хотя на ее счету есть и драматические роли. Наиболее известные фильмы с ее участием: "Маска", трилогия Ангелы Чарли", "Все без ума от Мэри", "Ванильное небо". Голосом Диас говорит принцесса Фиона, возлюбленная, а позже - жена главного героя мультфраншизы "Шрек".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред