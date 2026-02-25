Полного завершения войны не будет - раскрыт интересный нюанс по переговорам

Завершение войны возможно только после устранения ее первопричины и при условии решительных действий международных партнеров, подчеркнул Жданов.

Ждвнов раскрыл единственный реальный сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, facebook.com/rustemumerov.ua

Полного прекращения огня не удастся достичь

Кремль настроен на продолжение активной фазы войны

Для завершения войны России против Украины необходимо устранить " первопричину" конфликта и разгромить войска врага на поле боя. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

По его словам, Россия продвигает свой вариант завершения войны — через незаконную аннексию оккупированных территорий с последующим переводом противостояния в формат низкой интенсивности. Он отмечает, что даже украинское руководство признает отсутствие перспектив полного и всеобъемлющего прекращения огня, ведь возможные провокации и обстрелы могут продолжаться, как это происходило до 2022 года.

Эксперт подчеркивает, что для реального завершения войны необходимо устранить ее первопричину.

"А первопричина заключается в том, что Российская империя не может пережить существование независимой Украины. Соответственно, должен остаться только один. Пока существуют два государства, этот конфликт будет постоянно переходить из активной фазы в пассивную и наоборот", - указал он.

По его мнению, завершение войны возможно, благодаря введению партнерами жестких санкций, которые вызовут глубокий экономический кризис в России, или при условии предоставления Украине достаточного вооружения для разгрома российских войск на поле боя.

В то же время он отмечает, что даже в случае вытеснения оккупантов вопрос безопасности останется актуальным. Он напомнил, что еще в 2022 году звучали шутки о создании на границе с РФ рва с крокодилами и колючей проволокой и о необходимости постоянной готовности к отражению новых вторжений.

"Посмотрите на Российскую империю, начиная с Московского царства и Ивана Грозного: там все, как в советском анекдоте, "что бы они ни делали, получалась КПСС", а точнее – что бы Россия ни делала, получается империя. А империя не может существовать без расширения границ и захвата земель. От нас зависит очень многое. Важно сейчас не сдаться и выдержать давление, которое началось в Женеве. Здесь есть один нюанс: численность российской делегации на переговорах составляла 30 человек. А еще Ленин писал: "Если хотите запутать дело, создайте комиссию – и все, это дело будет похоронено в кулуарах заседаний этой комиссии", – иронизирует военный эксперт.

Также он считает, что нынешние действия Кремля – это попытка убедить Дональда Трампа в якобы готовности России к мирному соглашению и представить Украину стороной, которая его сорвала.

В то же время для Владимира Путина принципиально важно сохранять активную фазу боевых действий, поскольку его стратегические цели не достигнуты.

В случае отсутствия успехов на фронте, по словам эксперта, могут обостриться внутренние противоречия среди российских элит. Именно поэтому начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов регулярно отчитывается о якобы взятии различных населенных пунктов, демонстрируя мнимые достижения.

Когда может закончиться война - мнение эксперта

Как писал Главред, пока оснований говорить о скором завершении войны в Украине или о возможном перемирии с государством-агрессором Россией нет. Такое мнение высказал руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович.

"Я не думаю, что это обязательно весь 2026 год, надеюсь, что нет. Но ближайшие месяцы - точно", - подчеркнул он.

Он также отметил, что сроки завершения войны, которые ранее озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, являются обоснованными.

По словам эксперта, ключевые вопросы до сих пор остаются неурегулированными, поэтому процесс может затянуться. Он подчеркнул, что делать долгосрочные прогнозы пока нецелесообразно, ведь дальнейшее развитие событий возможно по разным сценариям.

Проект мирного плана / Инфографика: Главред

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, заявления РФ о якобы "передаче Украине ядерного оружия" являются элементом политического давления и подготовкой к предстоящим трехсторонним переговорам по мирному соглашению. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, глава украинской делегации на переговорах, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров 26 февраля проведет встречу с представителями США — Стивом Виткоффом, Джаредом Кушнером и министром экономики Скоттом Бессентом.

Между тем российские оккупационные силы готовят новую масштабную атаку на Украину с применением ударных беспилотников и стратегической авиации. О возможной угрозе предупредили мониторинговые каналы.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

