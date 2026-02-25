Скачок цен на продукты в марте: что больше всего ударит по кошельках украинцев

Основным фактором давления на продовольственный рынок остается энергетическая ситуация в стране.

Цены на продукты в Украине в марте

В марте 2026 года украинский продовольственный рынок продолжит демонстрировать рост цен. Хотя резких скачков не прогнозируют, тенденция к подорожанию сохраняется из-за энергетической нестабильности. Перебои с электроснабжением и высокая стоимость генерации повышают расходы производителей, что напрямую влияет на конечную цену продуктов.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии для Главред отметил, что даже несмотря на общее замедление инфляции, продовольственный сектор остается под давлением энергетических рисков.

По его словам, рынок находится в условиях, когда часть продуктов питания будет оставаться в режиме постепенного подорожания - примерно на 1-3%, а ключевым фактором остается ситуация с электроэнергией.

Он подчеркнул, что чем дольше будет отсутствовать электроэнергия, тем больше будут расходы производителей, а это неизбежно подталкивает себестоимость вверх.

Овощи - главные претенденты на подорожание

Наибольший рост ожидается в овощном сегменте. Сезонность и уменьшение запасов качественной продукции традиционно создают дефицит, а спрос остается стабильным. Дополнительным фактором стали морозы в январе и феврале, которые заставили производителей активнее использовать генераторы для поддержания температуры на складах.

Высокими остаются и цены на тепличные овощи. Украинские огурцы только начинают появляться на рынке, но их себестоимость пока превышает импортную. Закупочные цены держатся на уровне 160–170 грн/кг, тогда как турецкие огурцы могут быть дешевле на 10–20 грн. Ситуацию осложняет сокращение экспорта из Турции из-за более низкого урожая.

Эксперты прогнозируют, что реальное удешевление возможно только в конце апреля, когда на рынок массово поступят украинские тепличные овощи нового сезона.

Хлеб: стабильный рост

Хлеб традиционно демонстрирует медленное, но постоянное подорожание. В марте ожидается рост примерно на 2%, а за год — до 15–20%. Энергетическая составляющая остается ключевой, ведь хлебопекарные предприятия в значительной степени зависят от электроэнергии.

Мясо и яйца: временное равновесие

Цены на мясо и яйца пока стабильны, однако перед Пасхой возможно сезонное повышение.

"Перед праздниками традиционно растет спрос, а это может привести к частичному подорожанию уже в апреле", - говорит Марчук.

Молочные продукты: энергетика диктует правила

Молочный сегмент также реагирует на энергетическую ситуацию. В марте ожидается рост примерно на 2%. Производители отмечают, что официальные тарифы на электроэнергию остаются высокими, а работа генераторов в случае отключений увеличивает расходы в разы.

"Официальные тарифы на электроэнергию высоки, а в случае отключений использование генераторов увеличивает расходы в пять-шесть раз. Это серьезно влияет на себестоимость в молочной отрасли", - объясняет эксперт.

Как российские обстрелы влияют на цены в Украине

Главред писал, что, по словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, из-за ударов России по энергосистеме Украины продукты в магазинах постоянно дорожают.

Российские обстрелы влияют на себестоимость производства, поэтому предприятия повышают убытки, которые постепенно закладывают в цену. При этом, о резком подорожании продуктов в Украине пока речь не идет.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, из-за ударов России по энергосистеме Украины продукты дорожают, но резкого роста цен пока не ожидается. Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий прогнозирует умеренное подорожание на 2-3% в ближайшее время.

Также курятина остается самым доступным мясом в Украине, а в этом месяце ее стоимость заметно упала. Куриные бедра сейчас стоят 138 грн/кг (было 146,40 грн), голени – 97 грн/кг (было 107,34 грн), а тушка – 102 грн/кг (было 116,83 грн).

Кроме этого, цены на сезонные фрукты в Украине снизились в конце зимы. По состоянию на 13 февраля апельсины стоят в среднем 64,40 грн/кг (было 76,28 грн в январе), премиум-апельсины – 77 грн (было 81,52 грн).

