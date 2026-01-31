Читать на украинском
"Продукты будут дорожать": украинцев предупредили о неминуемом росте цен

Алексей Тесля
31 января 2026, 20:42
69
На конечную цену продуктов влияет сразу несколько факторов, в том числе издержки на хранение, говорит Олег Пендзин.
продукты, деньги
Появился прогноз нового роста цен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Пендзина:

  • Продукты дорожают постоянно, инфляция не прекращается
  • На конечную цену продуктов влияет сразу несколько факторов
  • В любом случае, продукты в Украине будут дорожать

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал вопрос о том, как нынешние длительные отключения электроэнергии, когда порой свет появляется всего на три часа в сутки, скажутся на ценах на продукты питания.

"Продукты дорожают постоянно. Инфляция не прекращается: она может быть большей или меньшей, но дефляции у нас не было. У нас постоянно все дорожает. Рост цен зависит от очень многих факторов. И отключение электроэнергии является лишь одним из них", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня

Эксперт пояснил, что на конечную цену продуктов влияет сразу несколько факторов, в том числе издержки на хранение. В то же время он обратил внимание на то, что труднее не крупным перерабатывающим предприятиям и не крупным торговым сетям, а малому и среднему бизнесу: у которого меньший ассортимент, и расходы на электроэнергию будут распределяться на меньшее количество товарных позиций.

Почему растут цены на продукты в Украине
/ Главред - инфографика

"Поэтому в любом случае продукты будут дорожать Бизнес в любом случае переложит эти дополнительные расходы на нас с вами, то есть на покупателей, повысив цены на товар. Поэтому главный вопрос – не насколько тяжело бизнесу, а готовы ли мы за это заплатить", - добавил Пендзин.

Как могут измениться цены: оценка специалиста

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что увеличение стоимости яиц возможно лишь в случае повышения тарифов на электроэнергию и, по его оценке, не превысит около 10%. На данный момент, отметил эксперт, ситуация на рынке остаётся стабильной, поэтому предпосылок для резкого скачка цен он не наблюдает.

Изменение цен на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Олег Пендзин
