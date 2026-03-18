Под угрозой полумиллионный город: тревожный прогноз нового наступления РФ

Алексей Тесля
18 марта 2026, 20:43
Для удара по Запорожью россиянам необходима группировка численностью в несколько сотен тысяч человек.
Главное из заявлений Коваленко:

  • На южно-донбасском плацдарме действует группировка из четырех общевойсковых армий РФ
  • Для удара по Запорожью РФ необходима группировка численностью не менее 300-350 тысяч

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, какие цели и задачи ставит страна-агрессор РФ в отношении Запорожья.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, основная задача российских войск на Запорожском направлении на 2026 год заключалась в том, чтобы сформировать большой плацдарм для дальнейшего размещения там мощной ударной группировки для наступления на город Запорожье.

"Сейчас на южно-донбасском плацдарме действует группировка из четырех общевойсковых армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й), а также 68-го армейского корпуса и определенного количества мотострелковых полков и других подразделений. Однако даже всего этого количества недостаточно, чтобы создать реальную угрозу для областного центра. Мы даже сейчас видим, насколько трудно россиянам дается продвижение на этом участке", - говорит эксперт.

Он убежден в том, что для удара по Запорожью россиянам необходима группировка численностью не менее 300-350 тысяч человек.

"То есть имеющегося там сейчас количества личного состава недостаточно для наступления на город. Даже на юге, в районе Степногорска, где сейчас идут бои, действует исключительно 58-я общевойсковая армия РФ, и ее недостаточно, чтобы создать угрозу захвата Запорожья. Террористическую угрозу, то есть обстрелы, удары, налеты FPV-дронов и т. п., они могли бы представлять для областного центра, если бы полностью контролировали Степногорский плацдарм. Но и его они не контролируют", - указал аналитик.

По его словам, России было крайне важно сначала подготовить этот плацдарм, что она и планировала сделать в 2026 году, но план оккупантов уже срывается.

"Если бы такой группировки не было, они на тактическом уровне пытались бы двигаться дальше на запад, то есть перейти на правый берег от Верхней Терсы и продвигаться в направлении Запорожья, но без реальной возможности захватить город с таким количеством сил и средств. Соответственно, россиянам нужно было бы найти где-то еще 200-250 тысяч человек личного состава за время формирования этого плацдарма. Примерно такие планы были у России в отношении Запорожья, и теперь эти планы сорваны нами", - резюмировал Коваленко.

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Читайте также:

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Реклама

21:35

Днепр и область вновь переходят на графики: как будут отключать свет 19 марта

21:24

Ему был 41 год: умер участник "Лиги Смеха"

21:24

Кремль не делает ставку на завершение войны — в МИД раскрыли детали переговоров

21:03

Гороскоп на завтра, 19 марта: Девам - волнения, Весам - сюрприз

20:57

Скучно жить "как все": три самых безбашенных авантюриста среди знаков зодиака

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
20:44

Лунный календарь садовода на апрель: что и когда сажать в саду и на огородеВидео

20:43

Под угрозой полумиллионный город: тревожный прогноз нового наступления РФ

20:37

Погода резко изменится: где в Украине выпадет снег и ударит заморозок

20:16

Российская певица подала на украинское гражданство

Реклама
19:49

Графики возвращаются: где и когда будет отключаться свет 19 марта

19:45

Когда начнёт действовать кешбэк на топливо и какие будут лимиты — заявление Кабмина

19:20

Кошка выглядит здоровой, но врач дал "смертный приговор": история взорвала Сеть

19:10

Удары по Москве становятся все ближе: Лакийчук — о целесообразности ударов украинской баллистикимнение

19:09

Идеальное мясо за считанные минуты: как не пересушить куриное филе

19:08

Кремль готовит новые вызовы: разведка США раскрыла планы РФ в отношении Украины

19:07

Лук вырастет огромным и без гнили: эксперты призвали посыпать грядку этой смесью

18:59

Новое российское наступление обернулось рекордным успехом ВСУ — детали от Минобороны

18:41

Сотни опытных судей могут уйти в отставку из-за новых законопроектов - судья Марина Барсук

18:25

Запорожье отходит на второй план: эксперт назвал главную цель наступления РФ

18:25

Клопы прячутся прямо под носом: какие скрытые места нужно проверить немедленноВидео

Реклама
17:59

Ударили по заводам и самолетам, есть прилеты - Генштаб раскрыл детали атаки на Россию

17:46

Почему нельзя стирать в праздник 19 марта: строгие прметы

17:31

Секрет пышной лаванды: простой трюк в марте удивит даже опытных садоводовВидео

17:25

Спасет стиралку от накипи: какое простое кухонное средство действует лучше, чем химия

17:23

Не только любовь: 5 секретов крепких отношений, о которых редко говорят

17:15

На подъеме: на каком месте Украина в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

17:06

Снятие санкций с РФ и переговоры Украины с Ираном — Зеленский сделал громкие заявления

16:38

Деньги хлынут к трем знакам зодиака уже до конца марта - кто счастливчики

16:37

Слово, которое озадачило украинцев: что на самом деле означает "дзиґар"

16:37

Незаменимые есть: Билл Гейтс назвал три профессии, которые не заменит ИИ

16:31

Китай цинично использует РФ в войне с Украиной: раскрыт настоящий замысел Пекина

15:57

"Фото из будущего": мужчина заявил, что побывал в 2118 году

15:52

"Это некрасиво": украинская актриса возмутилась, услышав русскую речь в школе сына

15:51

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

15:28

Путинистка Королева со сцены объявила пол будущего ребенка

15:22

Почему никто не видел птенцов голубей: ответ оказался проще, чем кажется

15:03

ВСУ сорвали весенне-летнее наступление РФ на 100 км фронта: у врага рекордные потери

14:55

Китайский гороскоп на завтра, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

14:52

Европейские лидеры должны брать пример с Кирилла Буданова — западные аналитики

14:50

Путинистку Долину жестко унизили в РФ ее же зрители

Реклама
14:45

"Технология Буданова": как глава ОП меняет отношение общества к власти

14:38

Синоптик прогнозирует заметное похолодание на Житомирщине: как долго оно продлится

14:34

Никто не замечал под обычным домом ядерный бункер: что там нашли

14:06

В Ровенскую область идет похолодание: синоптики предупреждают об изменении погоды

13:57

Важно обратить внимание ещё в магазине: что означает код на куриных яйцах

13:56

Почему магазинные яблоки блестят: чем их покрывают

13:31

Семья на крыше: странный рисунок дочери заставил отца волноватьсяВидео

13:17

После первой ложки не оторваться: шикарный салат "Красная Шапочка"

13:15

Контрнаступление ВСУ: эксперт рассказал, как удалось освободить почти всю Днепропетровщину

12:55

Надоели осы во дворе - простой способ отпугнуть их навсегда

