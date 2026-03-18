Под угрозой полумиллионный город: тревожный прогноз нового наступления РФ

Для удара по Запорожью россиянам необходима группировка численностью в несколько сотен тысяч человек.

ВСУ успешно отражают атаки РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, какие цели и задачи ставит страна-агрессор РФ в отношении Запорожья.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, основная задача российских войск на Запорожском направлении на 2026 год заключалась в том, чтобы сформировать большой плацдарм для дальнейшего размещения там мощной ударной группировки для наступления на город Запорожье.

"Сейчас на южно-донбасском плацдарме действует группировка из четырех общевойсковых армий (5-й, 29-й, 35-й и 36-й), а также 68-го армейского корпуса и определенного количества мотострелковых полков и других подразделений. Однако даже всего этого количества недостаточно, чтобы создать реальную угрозу для областного центра. Мы даже сейчас видим, насколько трудно россиянам дается продвижение на этом участке", - говорит эксперт.

Он убежден в том, что для удара по Запорожью россиянам необходима группировка численностью не менее 300-350 тысяч человек.

"То есть имеющегося там сейчас количества личного состава недостаточно для наступления на город. Даже на юге, в районе Степногорска, где сейчас идут бои, действует исключительно 58-я общевойсковая армия РФ, и ее недостаточно, чтобы создать угрозу захвата Запорожья. Террористическую угрозу, то есть обстрелы, удары, налеты FPV-дронов и т. п., они могли бы представлять для областного центра, если бы полностью контролировали Степногорский плацдарм. Но и его они не контролируют", - указал аналитик.

По его словам, России было крайне важно сначала подготовить этот плацдарм, что она и планировала сделать в 2026 году, но план оккупантов уже срывается.

"Если бы такой группировки не было, они на тактическом уровне пытались бы двигаться дальше на запад, то есть перейти на правый берег от Верхней Терсы и продвигаться в направлении Запорожья, но без реальной возможности захватить город с таким количеством сил и средств. Соответственно, россиянам нужно было бы найти где-то еще 200-250 тысяч человек личного состава за время формирования этого плацдарма. Примерно такие планы были у России в отношении Запорожья, и теперь эти планы сорваны нами", - резюмировал Коваленко.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

