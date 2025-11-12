Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе

Только одна группа штурмовиков полка "Скала" за этот выход уничтожила пятерых оккупантов.

Зачистка россиян в Покровске: украинские штурмовики показали видео операции / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Коротко:

Украинские штурмовики успешно зачищают россиян в Покровске

Только одна группа воинов "Скалы" уничтожила 5 оккупантов за выход

Украинские бойцы потерь не понесли

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" продолжают очищать Покровск от российских захватчиков. Штурмовики провели успешную зачистку нескольких улиц.

Украинские воины опубликовали видео ближних боев в Покровске в среду, 12 ноября.

Зачистка оккупантов в Покровске / Фото: скриншот с видео

На кадрах видно, как двое украинских бойцов вышли на зачистку двух оккупантов, которые скрывались в одном из домов. Воины "Скалы" получили ранения, однако продолжили вести бой, в частности забросали противника гранатами. Операцию провели успешно.

Полк применяет малые группы для выбивания оккупантов из домов, а все действия координируются дроном - бойцам даже указывают направление стрельбы по вражеской пехоте.

Чтобы снизить риск для жизни военнослужащих, после обнаружения противника на них отправляют ударные беспилотники.

После обнаружения оккупантов в еще одном здании, по ним начали работать FPV-дроны. После трех прямых попаданий враг был ликвидирован.

По информации полка, только одна группа бойцов "Скалы" за этот выход уничтожила пятерых оккупантов. Украинские штурмовики потерь не понесли.

Дальнейшие действия россиян - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские оккупационные войска будут давить на Днепропетровщину с юга, по трассе М-15 - на Покровское, вдоль реки Волчья.

Он считает, что россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе.

"Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает эксперт.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Ситуация в Покровске - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты прорвались в Покровск. В городе их насчитывают более 300 сотен. Они пытаются выйти на северные границы города, чтобы полностью окружить агломерацию.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорил, что интенсивность боев в Покровске уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город.

Кроме того, россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.

