Ближний бой в Покровске: украинские бойцы показали зачистку россиян в городе

Коротко:
- Украинские штурмовики успешно зачищают россиян в Покровске
- Только одна группа воинов "Скалы" уничтожила 5 оккупантов за выход
- Украинские бойцы потерь не понесли
Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" продолжают очищать Покровск от российских захватчиков. Штурмовики провели успешную зачистку нескольких улиц.
Украинские воины опубликовали видео ближних боев в Покровске в среду, 12 ноября.
На кадрах видно, как двое украинских бойцов вышли на зачистку двух оккупантов, которые скрывались в одном из домов. Воины "Скалы" получили ранения, однако продолжили вести бой, в частности забросали противника гранатами. Операцию провели успешно.
Полк применяет малые группы для выбивания оккупантов из домов, а все действия координируются дроном - бойцам даже указывают направление стрельбы по вражеской пехоте.
Чтобы снизить риск для жизни военнослужащих, после обнаружения противника на них отправляют ударные беспилотники.
После обнаружения оккупантов в еще одном здании, по ним начали работать FPV-дроны. После трех прямых попаданий враг был ликвидирован.
По информации полка, только одна группа бойцов "Скалы" за этот выход уничтожила пятерых оккупантов. Украинские штурмовики потерь не понесли.
Дальнейшие действия россиян - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские оккупационные войска будут давить на Днепропетровщину с юга, по трассе М-15 - на Покровское, вдоль реки Волчья.
Он считает, что россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе.
"Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает эксперт.
Ситуация в Покровске - последние новости
Как сообщал Главред, российские оккупанты прорвались в Покровск. В городе их насчитывают более 300 сотен. Они пытаются выйти на северные границы города, чтобы полностью окружить агломерацию.
Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорил, что интенсивность боев в Покровске уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город.
Кроме того, россияне сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается.
