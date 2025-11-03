Укр
Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска

Надежда Майная
3 ноября 2025, 12:28
Если войска РФ захватят Покровск, это будет их оперативно-тактической победой, дальше они смогут наступать на все стороны света, предостерег Коваленко.
Ситуация в Покровске не критическая, но очень тяжелая, потеря города будет опасной для нас – Коваленко / Коллаж: Главред

Оборона Покровска держится. И, как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, заявления российских пропагандистов о якобы "блокировании" Сил обороны Украины в городе не соответствуют действительности. Уже почти полгода российские войска "ломают зубы" о Покровск. Россия сосредоточила на этом направлении самую большую и мощную группировку, но украинские защитники, несмотря на все, сдерживают натиск врага.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, какая на самом деле ситуация в Покровске и вокруг него, есть ли угроза окружения Сил обороны Украины в городе, чем опасна для нас потеря Покровска, и на какие города Россия направит свое огромное войско с этого направления, если ей удастся захватить Покровск, а также на каких направлениях зимнее наступление россиян будет наиболее активным.

Как вы оцениваете ситуацию в Покровске и вокруг него? Какие на данный момент угрозы и перспективы для наших войск на этом участке фронта? Есть ли угроза блокирования (или "котла")?

видео дня

Угроза окружения наших войск в Покровске действительно есть, но на сегодня никакого окружения нет. Поэтому все заявления российских пропагандистов о том, что Покровск уже окружен, не соответствуют действительности. Окружения Покровска сейчас нет.

Впрочем, повторюсь, такая угроза существует. Ведь российские оккупанты пытаются через Красный Лиман и Родинское двигаться к северной части города. Но это несколько суицидальное движение, потому что неделю назад Силы обороны Украины провели зачистку Сухецкого, Суворова и Федоровки. И как раз через Федоровку и Разино наши войска могут отрезать основной клин, который заходит в направлении на Красный Лиман и Родинское, и там россияне могут оказаться в очередном окружении, как раньше на Доброполье, где было две зоны окружения. Поэтому если противник продолжит движение на Красный Лиман, он может оказаться в зоне окружения.

По мнению Коваленко, движение российских оккупантов через Красный Лиман и Родинское двигаться к северной части Покровска является суицидальным
Угроза окружения наших войск в Покровске действительно есть, но на сегодня никакого окружения нет, подчеркнул Коваленко / Фото: Государственная пограничная служба Украины

С другой стороны, в самом Покровске ситуация тяжелая и сложная. Это связано с тем, что у россиян в Покровске есть две зоны контроля, где они закрепились, и именно эти две зоны они используют для инфильтрации своих ДРГ в город. Первая из них – в районе Леонтовичей по улице Привольная и севернее Зеленовки по улице Юбилейной, это Южный микрорайон, вторая – вблизи Лазурного микрорайона. То есть у россиян непосредственно в самом Южном микрорайоне есть зоны контроля.

Особенно негативным является то, что россияне контролируют места накопления и концентрации, а это, как правило, детские сады, школы, больницы и тому подобное. Как раз в микрорайоне Южный они контролируют детский сад "Росинка" и "Ласточка", а также школу №2. Именно в этой зоне они накапливаются и инфильтрируются небольшими группами по улице Европейской через М-30 в сам город. Подчеркиваю, именно небольшими группами, то есть по 2-3 или 3-4 человека. В большинстве случаев они переодеты в гражданских, поэтому их трудно идентифицировать и нейтрализовать. Их основная задача – это не прямые боестолкновения с Силами обороны Украины, а именно рассредоточение и инфильтрация по городу. Как раз для этого они и движутся небольшими группами, а не прут штурмовыми ротами с лозунгами "За Путина! За Родину!". Они избегают вступления в боестолкновения.

Также следует отметить, что россияне используют FPV-дроны по очень интересной тактике: на них устанавливается минимальная боевая часть, но большей мощности батарея. Эти дроны просто летают по улицам и переулкам и обнаруживают точки, где расположены позиции Силы обороны Украины: наши огневые точки, опорные пункты и тому подобное. Это делается не только для того, чтобы это координировать, давать геолокации, наводить артиллерию и поражать объекты, но и для того, чтобы их диверсионные группы обходили эти локации, чтобы не было прямого боестолкновения. Поэтому россияне имеют инфильтрацию таких групп почти по всему Покровску. И их очень трудно выявлять.

Ситуация в Покровске не критическая, но крайне сложная, отметил Коваленко
По словам Коваленко, основная задача войск РФ в Покровске – не прямые боестолкновения с украинскими защитниками, а рассредоточение и инфильтрация по городу / Карта DeepState от 3 ноября 2025 года

То есть пока нет оснований говорить, что в ближайшие дни Покровск будет взят российскими войсками? Ведь общий информационный фон формирует впечатление, что ситуация крайне критическая, и вот-вот город захватят?

Нет, "вот-вот" Покровск не будет взят. Ситуация не критическая, но очень тяжелая. Сейчас нам сложно противодействовать тактике малых диверсионных групп, задачей которых является как можно более глубокая инфильтрация в город. Скажу больше, некоторые группы смогли выйти даже на юго-западные окраины Покровска к заводам "Буддеталь" и "Електродвигун". Но они не начали там бои за эти промышленные объекты, а обошли их с западной стороны лесополосами, так дошли до небольшого лесного массива по реке Гришинка и там закрепились.

Россияне не вступали в прямое боестолкновение, они избегали этого, пользуясь рельефно-ландшафтными особенностями. Поэтому сейчас присутствуют в районе Гришинки.

Если рассматривать негативный вариант развития событий – захват Покровска, то, по вашему мнению, это будет победой или очередным позором российских оккупационных войск, учитывая то, сколько времени они "ломали зубы" об этот город и какую цену платят за то, чтобы его взять?

Российская армия не слишком обращает внимание на то, как она позорится. Для любой нормальной цивилизованной армии это был бы позор, за это министра обороны и главу генштаба, пожалуй, расстреляли бы. Но не в России. В РФ Белоусова могут еще и наградить, а Герасимова повысить до маршала.

Впрочем, нам следует думать не об этом. Да, это позорно для России, это ее огромные потери, это провальная операция российских войск. Но!

Если войскам РФ удастся взять под контроль Покровск, оккупировать его, это будет первая выполненная задача оперативно-тактического уровня с момента оккупации Авдеевки. И это стоит оценивать с точки зрения того, что даст россиянам захват Покровска. А это им даст большой логистический узел и возможность двигаться и в направлении на Днепропетровщину по павлоградской трассе М-30, и на север, то есть на Доброполье, и на северо-восток, то есть на Славянско-Краматорскую агломерацию. То есть после захвата Покровска россияне могут двинуться во все стороны, на все стороны света. К сожалению, это как раз оперативно-тактическая победа нашего врага.

Оккупация Покровска станет оперативно-тактической победой России, считает Коваленко
Захват Покровска даст россиянам большой логистический узел и возможность двигаться на все стороны света, предостерег Коваленко / Фото: facebook.com/vyshebaba

В каком из упомянутых вами направлений, вероятнее всего, россияне двинутся дальше, захватив Покровск? Куда они бросят ту огромную группировку своих войск, которая сейчас накоплена вблизи Покровска?

Думаю, что для них логичнее было бы двигаться в направлении на Доброполье. Безусловно, россияне могут действовать как угодно, по любому сценарию, нелогичному и непредсказуемому. Но, согласно военной науке и логике, они должны были бы дальше пойти на Доброполье.

Поэтому россияне направятся на Доброполье, а также будут пытаться открыть направление на Дружковку.

А что может ждать Днепропетровскую область после захвата Покровска? Когда начинались бои на Днепропетровщине, наши эксперты говорили, что вхождение на территорию этой области нужно россиянам для того, чтобы окружить и взять Покровск. Теперь, если задача будет выполнена, если Покровск будет взят, то что дальше они будут делать с Днепропетровской областью? Если продолжат ползучее наступление, то куда – в сторону Павлограда, Синельниково или на Запорожье?

Российские оккупационные войска будут давить на Днепропетровщину с юга, по трассе М-15 – на Покровское, вдоль реки Волчья. Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий.

По словам Коваленко, о наступлении россиян на Днепр после захвата Покровска речь не идет
Россия не остановит наступление зимой, горячими будут несколько направлений, отметил Коваленко / Фото: 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Угрозы наступления на город Днепр нет?

Нет. О наступлении на Днепр речь не идет, в этом нет смысла. Да и ресурса у врага нет, чтобы это обеспечить. Например, если им удастся оккупировать Покровск, какой смысл им этот ресурс распылять на Павлоград и Днепр, если логичнее двигаться на Доброполье и Дружковку.

Нужна ли будет россиянам пауза после Покровска, чтобы закрепиться и восстановить силы, и насколько длительной она может быть?

Да, в любом случае. Хотя бы для того, чтобы перегруппироваться. Это как минимум. Длиться она может две-три недели.

Российское наступление будет продолжаться и зимой? И какие участки фронта будут зимой самыми горячими?

Да, россияне будут наступать и зимой, останавливаться они не будут. Для них сейчас важно продолжать движение.

Самыми горячими зимой будут Добропольское, бывший Новопавловский, восточное Гуляйпольское направления (это все южно-донецкий плацдарм). Также активным будет Купянское направление, именно в районе города Купянск. И я думаю, что они будут пытаться давить на Лиман. Другие участки фронта ждет либо стагнация, либо наши стабилизационные действия.

Если российское наступление будет продолжаться, то как же тогда Россия собирается закончить войну в течение года, как об этом сказал Дмитриев?

Верить Дмитриеву нельзя. Российское наступление будет продолжаться, война будет продолжаться. Ведь у Москвы нет намерений заканчивать войну.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

