ЕС может проявить "слабость" относительно замороженных активов РФ - WSJ

Против займа Украине выступает Бельгия, которая опасается, что в случае неудачи она может остаться виноватой России.

Кратко:

Euroclear имеет активы клиентов в более чем 50 странах

Россия может попытаться преследовать Euroclear в других государствах

Президент США Дональд Трамп отодвигает Европу на второй план, давя на Украину, чтобы она согласилась на несправедливый мир, однако континент до сих пор имеет одну сильную карту, если сможет набраться смелости, чтобы использовать ее, а именно 245 млрд долларов активов РФ, которые заблокированы в ЕС. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что большинство замороженных российских активов хранится в бельгийской глобальной расчетной палате Euroclear и Европа одобрила использование процентов от этих активов для поддержки Украины. В то же время ЕС продолжает оправдываться, чтобы избежать конфискации соответствующих средств. Однако для решения этого вопроса Украина предложила предоставить ей репарационный кредит.

"Идея заключается в том, чтобы превратить российские активы на финансового кота Шредингера: деньги есть и нет в коробке. ЕС займет у Euroclear около 164 миллиардов долларов на основе российских активов и выдаст Украине беспроцентный заем. Киев будет обязан вернуть его только после окончания войны и выплаты Россией репараций. Между тем требования России к Euroclear останутся неизменными", - объяснили в публикации.

Однако против такого займа выступает Бельгия, которая опасается, что в случае неудачи она может остаться виноватой России.

"На прошлой неделе ЕС попытался смягчить эти опасения, объявив экономическую чрезвычайную ситуацию, чтобы заморозить российские активы до тех пор, пока квалифицированное большинство не решит иначе", - отметили в издании.

Однако Бельгия хочет получили еще более сильные гарантии и ссылается на дополнительные юридические проблемы. Кроме того, страна опасается, что маневр с репарационным кредитом может увеличить расходы на заимствования для государств ЕС и подорвать доверие к евро как резервной валюте.

"Однако иностранные инвесторы, несомненно, понимают, что эта идея с кредитом - это не типичный договорной спор, а исключительная мера в ответ на неоимперскую угрозу Путина для Европы. Владимир Путин не занимался нарушением международного права, когда вторгся в Украину", - отметили в WSJ.

В издании добавили, что Euroclear имеет активы клиентов в более чем 50 странах, поэтому Россия может попытаться преследовать ее в других государствах.

"Было бы странной иронией и жалким проявлением слабости, если бы Европа позволила России использовать западные правовые нормы для возвращения своих денег после того, как Россия нарушила все современные нормы, пытаясь завоевать Украину", - подытожили журналисты.

Замороженные активы РФ - последние новости

Как писал Главред, в конце октября стало известно, что Европейский Союз до декабря отложил принятие решения об использовании 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка России для финансирования помощи Украине.

12 декабря ЕС согласился на неопределенный срок заморозить активы российского центрального банка, хранящиеся в Европе. Как пишет Reuters, это устраняет значительное препятствие использования этих средств для помощи Украине. Бессрочное замораживание должно убедить Бельгию поддержать план ЕС по использованию российских средств для предоставления Украине кредита объемом до €165 млрд для покрытия бюджетных потребностей в 2026-2027 годах.

США обратились к странам ЕС с просьбой не принимать решение об использовании замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомленных с ситуацией. Американские представители убеждали страны ЕС, что эти средства должны стать инструментом обеспечения будущего мирного соглашения между Киевом и Москвой, а не источником финансирования продолжения войны.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

