ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

Руслана Заклинская
24 октября 2025, 00:25
Одна из стран ЕС потребовала получить более конкретные гарантии.
ЕС отложил решение о российских активах

Европейский Союз до декабря отложил принятие решения об использовании замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Ожидалось, что решение об использовании 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка России может быть утверждено ранее, однако процесс отложили до декабря.

Задержка связана с позицией Бельгии, где хранится значительная часть замороженных активов РФ. Страна хочет быть уверенной, что не будет нести ответственность за возможные риски, связанные с кредитами на сумму около 140 млрд евро, которые планируют предоставить Украине.

Источники Bloomberg сообщают, что лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить несколько вариантов решения этого вопроса. Их планируют рассмотреть на следующем саммите Евросоюза.

Как отметили собеседники издания, "цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года".

Как Украина может уничтожить экономику РФ - мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду заявил, что критическая точка для экономики и энергетики России наступит, но для ее достижения Украине нужно не останавливаться в системных действиях по поражению инфраструктуры агрессора. По его словам, одноразовые точные удары дают эффект, но периодические паузы отодвигают момент экономического коллапса.

"Игра на понижение все время продлевает сроки существования российского колоса на глиняных ногах. Сейчас уже экономисты заговорили о том, что с помощью "печатного станка" Россия протянет не более года. Но год - это очень много, за год еще много воды вытечет", - подчеркнул Жданов.

Замороженные российские активы - новости по теме

Напомним, ранее Россия заявила, что готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Как сообщал Главред, ЕС планирует использовать замороженные российские активы для кредита Украине на 140 млрд евро. Кредит будет предоставлен траншами для обороны и бюджета, а возвращать его Киев будет после окончания войны и получения репараций от России.

Однако США отказались поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Американские чиновники объяснили решение рисками для рынка и не взяли на себя никаких обязательств. В ЕС разочарованы, ведь ранее администрация Трампа призвала активнее задействовать российские средства.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Евросоюз война в Украине война России и Украины
ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

