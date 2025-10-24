ЕС отложил выделение 140 млрд евро Украине из-за страха одной страны - Bloomberg

Одна из стран ЕС потребовала получить более конкретные гарантии.

ЕС отложил решение о российских активах

Кратко:

ЕС отложил до декабря решение об использовании замороженных активов РФ

Причина - Бельгия хочет гарантий

Окончательное решение планируют принять до конца года

Европейский Союз до декабря отложил принятие решения об использовании замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Ожидалось, что решение об использовании 140 млрд евро замороженных активов Центрального банка России может быть утверждено ранее, однако процесс отложили до декабря.

Задержка связана с позицией Бельгии, где хранится значительная часть замороженных активов РФ. Страна хочет быть уверенной, что не будет нести ответственность за возможные риски, связанные с кредитами на сумму около 140 млрд евро, которые планируют предоставить Украине.

Источники Bloomberg сообщают, что лидеры стран ЕС обратились к Еврокомиссии с просьбой подготовить несколько вариантов решения этого вопроса. Их планируют рассмотреть на следующем саммите Евросоюза.

Как отметили собеседники издания, "цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года".

Напомним, ранее Россия заявила, что готова разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны. В то же время Кремль настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Как сообщал Главред, ЕС планирует использовать замороженные российские активы для кредита Украине на 140 млрд евро. Кредит будет предоставлен траншами для обороны и бюджета, а возвращать его Киев будет после окончания войны и получения репараций от России.

Однако США отказались поддерживать план ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины. Американские чиновники объяснили решение рисками для рынка и не взяли на себя никаких обязательств. В ЕС разочарованы, ведь ранее администрация Трампа призвала активнее задействовать российские средства.

