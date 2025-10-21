США против плана ЕС по использованию активов РФ для Украины – Bloomberg

США в качестве причины своей неготовности назвали риски для стабильности рынка.

https://glavred.info/world/ssha-protiv-plana-es-po-ispolzovaniyu-aktivov-rf-dlya-ukrainy-bloomberg-10708151.html Ссылка скопирована

США против использования активов РФ для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

Кратко:

США не хотят брать на себя никаких обязательств

Поддержка США плана ЕС была бы позитивным сигналом для других стран

США выступают против плана Европейского Союза по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины "Группой семи" (G7). Об этом сообщили источники Bloomberg.

Американские чиновники сказали своим европейским коллегам, что пока США не присоединятся к этой инициативе во время переговоров в кулуарах заседания Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе, отметили собеседники издания.

видео дня

Один из источников добавил, что США в качестве причины своей неготовности назвали риски для стабильности рынка. Другой источник сказал, что сейчас США просто не берут на себя никаких обязательств.

"Этот шаг является неудачей для ЕС, который пытался привлечь остальные страны "Большой семерки" к своему плану использования замороженных активов центральных банков в качестве обеспечения для привлечения кредитов на сумму до 140 млрд евро (160 млрд долларов) для Украины. Европейская комиссия, исполнительный орган блока, готовит детальный проект механизма, но не опубликует его до того, как лидеры ЕС дадут свое согласие, что, вероятно, состоится на саммите в Брюсселе в конце этой недели", - подчеркнули в Bloomberg.

В свою очередь европейские чиновники разочарованы тем, что США отказались от плана на этапе, когда они уже движутся вперед, ведь ранее администрация Трампа призвала ЕС больше использовать российские средства.

"Хотя сумма активов, хранящихся в США, является минимальной, поддержка США плана ЕС была бы позитивным сигналом для других стран. В рамках G7 Великобритания и Канада поддерживают инициативу Европы, тогда как Япония, как считается, присоединяется к США в более осторожном подходе", - подытожили в издании.

Замороженные российские активы - новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия выразила готовность разрешить использование замороженных в Европе активов на сумму более 300 миллиардов долларов для восстановления Украины после войны, но настаивает, чтобы часть этих средств была направлена на оккупированные ею территории.

Бельгия не будет конфисковывать доходы с замороженных активов России и направлять их на помощь Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Максим Прево.

РФ пытается вернуть свои активы объемом 300 млрд долларов, которые были заморожены на Западе после начала полномасштабного вторжения. Об этом рассказал на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

Вам может быть интересно:

Замороженные активы РФ С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину западные страны заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. Часть прибыли от этих средств уже направляется на помощь Украине. В конце июля ЕС передал Украине первый транш из доходов активов РФ. Урсула фон дер Ляйен отметила, что эти деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины. В конце октбяря стало известно, что Великобритания выделит Украине почти 3 миллиарда долларов, используя замороженные российские активы. Кредит от Британии предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины. Он направлен на то, чтобы страна инвестировала деньги в ключевое оборудование для поддержания своих усилий в войне, развязанной Россией. Речь идет о противовоздушной обороне, артиллерии и "более широкой поддержке оборудования".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред