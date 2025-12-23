Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

В правительстве заявили, что тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.

https://glavred.info/economics/povyshenie-tarifov-na-vodu-v-ukraine-v-pravitelstve-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10726562.html Ссылка скопирована

Повышение тарифов на воду в Украине / Коллаж: Главред, фото: Freepik, facebook.com KabminUA

Главное:

Тарифы на воду останутся без изменений

Правительство обратилось к регулятору с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов

Кабинет министров обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов на воду.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.

видео дня

Она подчеркнула, что в условиях войны украинцы не должны испытывать дополнительного финансового давления.

"Вместе с тем мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, которые не должны терять и заходить в долги", - говорится в сообщении.

Повышение тарифов на воду - мнение эксперта

Как сообщал Главред, эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно не исключила вероятности повышения тарифов на воду для населения крупных городов в 2026 году. Она уточнила, что это может произойти в случае роста цен на электроэнергию.

"Вероятность 50 на 50. Когда в последний раз пытались повысить тарифы, это вызвало общественное недовольство, и решение отменили, Кабмин вмешался", - подчеркнула эксперт.

При этом она также напомнила о том, что ранее уже были попытки повышения тарифов для бытовых потребителей.

"Исходим из того, будет ли расти цена на свет. Если все-таки пойдут на этот шаг и повысят тарифы для бытовых потребителей, тогда, я думаю, в 2026-м году в экономическом обосновании, которое водоканалы подадут в НКРЭКУ, уже будут попытки повысить", - добавила Ненно.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в 2026 году украинцев ожидает обновленная система тарифов на электроэнергию - правительство оставляет один базовый тариф, но расширяет возможности экономии благодаря специальным и льготным опциям.

Кроме того, с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред