Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

- Тарифы на воду останутся без изменений
- Правительство обратилось к регулятору с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов
Кабинет министров обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов на воду.
Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.
Она подчеркнула, что в условиях войны украинцы не должны испытывать дополнительного финансового давления.
"Вместе с тем мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, которые не должны терять и заходить в долги", - говорится в сообщении.
Повышение тарифов на воду - мнение эксперта
Как сообщал Главред, эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно не исключила вероятности повышения тарифов на воду для населения крупных городов в 2026 году. Она уточнила, что это может произойти в случае роста цен на электроэнергию.
"Вероятность 50 на 50. Когда в последний раз пытались повысить тарифы, это вызвало общественное недовольство, и решение отменили, Кабмин вмешался", - подчеркнула эксперт.
При этом она также напомнила о том, что ранее уже были попытки повышения тарифов для бытовых потребителей.
"Исходим из того, будет ли расти цена на свет. Если все-таки пойдут на этот шаг и повысят тарифы для бытовых потребителей, тогда, я думаю, в 2026-м году в экономическом обосновании, которое водоканалы подадут в НКРЭКУ, уже будут попытки повысить", - добавила Ненно.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в 2026 году украинцев ожидает обновленная система тарифов на электроэнергию - правительство оставляет один базовый тариф, но расширяет возможности экономии благодаря специальным и льготным опциям.
Кроме того, с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.
Ранее сообщалось, что некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.
О персоне: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
