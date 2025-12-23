Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

Инна Ковенько
23 декабря 2025, 16:06
153
В правительстве заявили, что тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.
Повышение тарифов на воду в Украине
Повышение тарифов на воду в Украине / Коллаж: Главред, фото: Freepik, facebook.com KabminUA

Главное:

  • Тарифы на воду останутся без изменений
  • Правительство обратилось к регулятору с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов

Кабинет министров обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой отсрочить запланированное повышение тарифов на воду.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что тарифы на воду для населения должны остаться без изменений.

видео дня

Она подчеркнула, что в условиях войны украинцы не должны испытывать дополнительного финансового давления.

"Вместе с тем мы должны найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов, которые не должны терять и заходить в долги", - говорится в сообщении.

Повышение тарифов на воду - мнение эксперта

Как сообщал Главред, эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно не исключила вероятности повышения тарифов на воду для населения крупных городов в 2026 году. Она уточнила, что это может произойти в случае роста цен на электроэнергию.

"Вероятность 50 на 50. Когда в последний раз пытались повысить тарифы, это вызвало общественное недовольство, и решение отменили, Кабмин вмешался", - подчеркнула эксперт.

При этом она также напомнила о том, что ранее уже были попытки повышения тарифов для бытовых потребителей.

"Исходим из того, будет ли расти цена на свет. Если все-таки пойдут на этот шаг и повысят тарифы для бытовых потребителей, тогда, я думаю, в 2026-м году в экономическом обосновании, которое водоканалы подадут в НКРЭКУ, уже будут попытки повысить", - добавила Ненно.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в 2026 году украинцев ожидает обновленная система тарифов на электроэнергию - правительство оставляет один базовый тариф, но расширяет возможности экономии благодаря специальным и льготным опциям.

Кроме того, с нового года большинство украинских семей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", продолжат получать газ по неизменному тарифу - 7,96 грн за кубометр.

Ранее сообщалось, что некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах.

Читайте также:

О персоне: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

коммунальные тарифы тарифы на воду Юлия Свириденко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

16:06Экономика
Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:13Фронт
Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

13:54Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Последние новости

16:30

Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новый

16:26

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

16:22

Поздравления с Рождеством: теплые словам и красивые картинки

16:14

"Должны были": кто отказался от участия в "Танцах со звездами"

16:07

Мощно отработали F-16: в ВС назвали особенность отражения ночной атаки РФ

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
16:06

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

15:56

"Была погоня за карьерой": Педан признался, почему не работает на Рождество

15:45

Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентовВидео

15:43

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

Реклама
15:37

Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского словаВидео

15:29

Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

15:18

Кирилл Буданов является политиком нового типа, - Forbes

15:14

Украина может пойти на территориальные уступки: в Германии назвали условие

15:14

Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

15:12

Активисты Stop Odrex сообщили о блокировке работы сайта после жалоб клиники

15:09

Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было

15:04

В деле против экс-главы ГСА задействовали агента НАБУ с гражданством России, который сидел за мошенничество, - Сальников

14:47

Возвращение Танцев со звездами и особый эфир ТСН: что покажет 1+1 Украина в рождественско-новогодний период

14:39

Не менее 33 лет стажа: при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

14:38

Запасы начинают уменьшаться: в Украине скоро подорожает ряд продуктов

Реклама
14:13

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:01

Выбрасывать точно не нужно: как с пользой использовать хвою от елки

13:54

Заряд праздничного настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 1)

13:54

Влупит снег и морозы до -12 градусов: украинцам рассказали о погоде на Рождество

13:43

"Нормально": Готочкина рассказала, трудно ли ей скрывать роман с Цымбалюком

13:25

Как сохранить свежесть новогодней елки надолго: советы эксперта

13:24

Настя Каменских покинула США и решилась на изменения внешности — деталиВидео

13:09

"Ожидается рост": эксперт предупредил об изменении курса одной из валют в январе

13:08

Гороскоп Таро на сегодня 24 декабря: Рыбам - открывается путь, Весам - ответы

13:01

Новые соцстандарты-2026: кому повысят зарплаты в 2,5 раза в новом году

12:41

Люди выбегали с криком: киевляне рассказали о моменте удара РФ по жилому дому

12:34

"Впервые признаюсь": Lida Lee подтвердила роман с Даниэлем СалемомВидео

12:32

"Кинжалы", "Искандеры" и дроны: РФ выпустила по Украине более 600 воздушных целей

12:13

"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

12:12

"Променял футбол на женщину": возлюбленный Квитковой попал в громкий скандал

12:00

НДС на электрокары, пенсии по-новому и евро по 51: что меняется для украинцев с 1 января

11:51

"Вертолет разорвало в клочья": в Черкасской области разбился Ми-24, погиб Герой Украины

11:47

Как вывести старые пятна на кухонных полотенцах: простые и рабочие методы

11:45

Что имеет самый ужасный запах в мире: ученые назвали неожиданных претендентовВидео

11:39

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 декабря (обновляется)

Реклама
11:24

Какой 24 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

11:10

"Тур по врачам": Астафьева сделала заявление на фоне слухов о тяжелом диагнозе

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

10:50

РФ нанесла массированный удар по энергетике: почти вся Ровенщина без света, ситуация сложная

10:38

"Циничный удар в канун Рождества": Свириденко рассказала о последствиях атаки РФ

10:36

Лучше обойти: почему нельзя переступать через человека

10:29

"Есть потери": Зеленский сообщил о трагических последствиях ночной атаки РоссииФото

10:24

"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песнейВидео

10:13

Во время "прямой линии" с Путиным на российском ТВ показали двойника - ЦПД

10:09

Что нужно сделать с монетой на Рождество: мольфар поделился действенным ритуаломВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять