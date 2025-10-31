Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

О том, кто может воспользоваться полной компенсацией стоимости коммунальных услуг в ноябре 2025 года, рассказал Пенсионный фонд Украины.

Кто освобождается от уплаты за коммуналку / Коллаж:Главред, фото: УНИАН

Ключевое:

Кому компенсируют коммунальные расходы осенью 2025 года

Кто получит бесплатную коммуналку и дрова

Некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право не платить коммунальные услуги

Полное освобождение от оплаты получают жители сел, которые после выхода на пенсию остались там проживать и ранее работали:

в школах или других учебных заведениях педагогами;

в медицинских учреждениях или аптеках;

в библиотеках или музеях;

в системе культуры, образования или социальной защиты;

специалистами в сфере защиты растений.

Для таких категорий граждан государство гарантирует 100% возмещение стоимости коммунальных услуг, а также компенсации за твердое топливо или сжиженный газ.

Условия получения льгот в ноябре 2025 года

Чтобы воспользоваться этой государственной помощью, нужно, чтобы среднемесячный доход семьи пенсионера не превышал 4 240 гривен. Если же пенсия или другие доходы больше, льгота не назначается.

Для оформления компенсации нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины, подав:

письменное заявление;

справку с прежнего места работы, подтверждающую право на льготу.

В случае, если предприятие или учреждение, где человек работал, уже ликвидировано, подтвердить стаж можно через сельский совет, предоставив трудовую книжку.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика - Главред

Бесплатный проезд для пенсионеров

Кроме коммунальных льгот, пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, в частности:

трамваями;

троллейбусами;

городскими автобусами;

пригородными электричками.

Для этого достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение.

Что касается маршрутных такси, то решение о бесплатном проезде принимают местные органы власти. Они самостоятельно определяют категории пассажиров, имеющих право на льготы, и публикуют соответствующую информацию в транспорте или на официальных сайтах местных советов.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред предупреждал об изменении условий выхода на пенсию в Украине, которое вступит в силу с 2026 года. Ключевые нововведения, которые повлияют на возможность назначения пенсий в возрасте 60 и 63 лет, будут касаться требований к страховому стажу граждан.

Кроме того, важной темой остается идентификация получателей пенсий. Эта процедура является обязательной для сотен тысяч человек, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за рубежом, чтобы они не остались без своих выплат.

Также ранее было объяснено, кому именно из пенсионеров будут повышены выплаты уже в ноябре. Речь идет о дополнительных начислениях в размере более 900 гривен.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

