Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

Даяна Швец
31 октября 2025, 11:44
133
О том, кто может воспользоваться полной компенсацией стоимости коммунальных услуг в ноябре 2025 года, рассказал Пенсионный фонд Украины.
пенсии
Кто освобождается от уплаты за коммуналку / Коллаж:Главред, фото: УНИАН

Ключевое:

  • Кому компенсируют коммунальные расходы осенью 2025 года
  • Кто получит бесплатную коммуналку и дрова

Некоторые украинцы пенсионного возраста могут не только получить существенные скидки на оплату коммунальных услуг, но и полностью освободиться от них. Такие льготы предусмотрены для лиц, которые ранее работали в государственных или коммунальных учреждениях, в частности в социальной, образовательной или медицинской сферах, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право не платить коммунальные услуги

Полное освобождение от оплаты получают жители сел, которые после выхода на пенсию остались там проживать и ранее работали:

видео дня
  • в школах или других учебных заведениях педагогами;
  • в медицинских учреждениях или аптеках;
  • в библиотеках или музеях;
  • в системе культуры, образования или социальной защиты;
  • специалистами в сфере защиты растений.

Для таких категорий граждан государство гарантирует 100% возмещение стоимости коммунальных услуг, а также компенсации за твердое топливо или сжиженный газ.

Условия получения льгот в ноябре 2025 года

Чтобы воспользоваться этой государственной помощью, нужно, чтобы среднемесячный доход семьи пенсионера не превышал 4 240 гривен. Если же пенсия или другие доходы больше, льгота не назначается.

Для оформления компенсации нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины, подав:

  • письменное заявление;
  • справку с прежнего места работы, подтверждающую право на льготу.

В случае, если предприятие или учреждение, где человек работал, уже ликвидировано, подтвердить стаж можно через сельский совет, предоставив трудовую книжку.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ
Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика - Главред

Бесплатный проезд для пенсионеров

Кроме коммунальных льгот, пенсионеры имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, в частности:

  • трамваями;
  • троллейбусами;
  • городскими автобусами;
  • пригородными электричками.

Для этого достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение.

Что касается маршрутных такси, то решение о бесплатном проезде принимают местные органы власти. Они самостоятельно определяют категории пассажиров, имеющих право на льготы, и публикуют соответствующую информацию в транспорте или на официальных сайтах местных советов.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред предупреждал об изменении условий выхода на пенсию в Украине, которое вступит в силу с 2026 года. Ключевые нововведения, которые повлияют на возможность назначения пенсий в возрасте 60 и 63 лет, будут касаться требований к страховому стажу граждан.

Кроме того, важной темой остается идентификация получателей пенсий. Эта процедура является обязательной для сотен тысяч человек, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за рубежом, чтобы они не остались без своих выплат.

Также ранее было объяснено, кому именно из пенсионеров будут повышены выплаты уже в ноябре. Речь идет о дополнительных начислениях в размере более 900 гривен.

Больше важных новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсия коммуналка коммунальные тарифы пенсионеры Пенсионный фонд комуналка выплаты пенсии коммунальные платежки пенсионный возраст
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:06Война
Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

12:00Интервью
РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

10:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Доллар полетел вниз, евро безумно дешевеет: новый курс валют на 31 октября

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

Когда прекратится война и остановятся боевые действия: астролог назвала важный период

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

В Покровске сложная ситуация: в ВСУ признались, заблокированы ли защитники

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

Последние новости

12:45

Вышел 4 сезон "Ведьмака": куда исчез Генри Кавилл и как выглядит новый Геральт из Ривии

12:40

Сметут со стола первыми: рецепт очень вкусных мини-пицц на Хэллоуин за 15 минут

12:37

Почему разряжается аккумулятор: главная причина, о которых не догадываются водители

12:06

Трамп отменил встречу с Путиным из-за жестких требований РФ по Украине - FT

12:00

Паралич экономики и распад: Загородний – о том, что грозит России после встречи Трампа и Си

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
11:58

"Хорош бегать от армии – время летать!" - Мадяр в мотивирующем ролике объявил о масштабном наборе в Силы Беспилотных Систем актуально

11:52

Жена молчуна Игоря Николаева публично унизила его - что произошло

11:44

Украинских пенсионеров освободили от уплаты коммуналки: кто получит бесплатно

11:31

Впервые за долгое время: Элина Свитолина появилась в Украине с родителями

Реклама
11:16

Не Китай: названа страна, которая отказом от нефти нанесет серьезный удар по РФ

10:50

Китайский гороскоп на завтра 1 ноября: Петухам - страх, Козлам - конфликты

10:45

Гороскоп на завтра 1 ноября: Львы сорвут куш, Скорпионам - хорошие новости

10:42

Одно платье на двоих: предательницы Елка и Лолита опозорились на красной дорожке

10:41

РФ начала атаковать Украину ракетами, способными нести ядерную боеголовку - Reuters

10:35

Что посмотреть на Хэллоуин: 12 атмосферных картин для тех, кто не любит ужастикиВидео

10:14

Оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике - Атэш

10:09

Ноябрь дебютирует неожиданным теплом: где в Украине потеплеет до +17

09:52

Принял решение: Максим Галкин оставляет семью

09:39

Украинцам начислят до 14 тысяч гривен пенсии: кто получит повышенные выплаты

09:12

РФ повредила важные для ядерной безопасности объекты Украины: МАГАТЭ бьет тревогу

Реклама
08:49

"Прекратите": Леся Никитюк удивила заявлением о своем возлюбленном

08:41

Солнце ''взорвалось'': на Землю надвинулась магнитная буря ''красного уровня''

08:27

Украина нашла "лазейку", которая заставит Путина сесть за стол переговоров - СМИ

08:10

Дома на Рублевке начали обзаводиться собственной ПВО: почему нужны атаки Украины на Москвумнение

07:48

ВСУ продвинулись под Сумами, Россия теряет более десятка солдат ежедневно - ISW

07:06

Ночь взрывов в РФ: дроны атаковали ценные объекты в Орле, Владимире и Ярославле

06:11

Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов: месяц больших решений и новых дорогВидео

06:10

Зачем Россия ведет преступную войнумнение

06:00

Путинист Преснякова раскрыл тайну разведенного сына - детали

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках ведущего новостей за 63 секунды

05:05

"Его мозг разрушался": жена Уиллиса рассказала о первом признаке болезни актера

04:30

Судьба пошлет особого человека: какие знаки зодиака услышат важное признание

04:03

Из чего на самом деле делают жевательные резинки - что скрывают производителиВидео

03:34

Астрономы засекли загадочное тело рядом с Землёй: есть ли угроза для человечества

01:53

Ситуация обостряется: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте

01:33

Чем и как подкормить розы на зиму: лучшие удобрения и натуральные средстваВидео

01:30

18-летний сын Падалко и Соболева подписал контракт с ВСУ - где служит Михаил

01:05

Не ели три дня и пешком преодолели 16 км: супруги чудом спаслись из ада в ТорскомВидео

00:49

Штраф за лобовое стекло: что в авто может привлечь внимание полиции

00:30

Большое возвращение: 62-летний Квентин Тарантино появится на экранах

Реклама
30 октября, четверг
23:56

США впервые за 33 года испытают ядерное оружие - вице-президент США раскрыл цель

23:42

Лучше не придумаешь: как сделать удобрение из картофельных очистковВидео

23:32

Сумы подверглись атаке БПЛА: враг попал в многоэтажку, есть пострадавшие

23:10

Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыльВидео

23:10

"Это было серьезнее": фронтвумен Go_A после поцелуя с девушкой сделала признаниеВидео

22:44

Как оживить вазоны зимой: садовод показала копеечный "коктейль" из аптечкиВидео

22:41

Какую клемму нужно первой снимать с аккумулятора - назван правильный порядок

22:18

Удары по Москве - в России заявили об атаке ракет Фламинго и дронов, что известно

22:00

Даша Астафьева без церемоний ответила на вопрос "Когда замуж?"

21:46

Попов потроллил дончан после победы Динамо - ответ не заставил себя ждать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять