Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Более 900 грн доплаты: кому из пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре

Дарья Пшеничник
27 октября 2025, 09:56
63
Чтобы оформить надбавку, необходимо иметь медицинское заключение о потребности в уходе и подать заявление в Пенсионный фонд.
пенсия
Кто получит прибавку к пенсии в ноябре / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Главные факты:

  • Одиноким 80+ пенсионерам - до 1000 грн надбавки
  • Для оформления доплаты необходимо медицинское подтверждение
  • Дополнительные надбавки также предусмотрены для жителей горных районов

В ноябре 2025 года часть украинских пенсионеров может получить приятный финансовый бонус - ежемесячную надбавку к пенсии, которая достигает около 1000 гривен. Это часть государственной программы поддержки для пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе.

видео дня

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан".

Кто имеет право на доплату?

Надбавка предназначена для одиноких пенсионеров, которые:

  • достигли 80-летнего возраста;
  • имеют медицинское заключение ВКК о потребности в постоянном уходе;
  • получают пенсию по возрасту (не по инвалидности);
  • не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

Эта доплата призвана частично компенсировать расходы на бытовые нужды и уход.

Как оформить надбавку?

Чтобы получить доплату, необходимо:

  • Обратиться в медицинское учреждение и получить заключение ВКК.
  • Подготовить пакет документов: паспорт, идентификационный код, справку об отсутствии других социальных выплат.
  • Подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Другие надбавки: кто еще может рассчитывать на повышение

Жители горных районов Закарпатья, Ивано-Франковской, Львовской и Буковины имеют право на 20% надбавку к пенсии.

Пенсионеры с длительным трудовым стажем - мужчины с более 35 годами работы и женщины с более 30 годами - также могут претендовать на повышение, если пенсия им назначена после октября 2011 года.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред сообщал, что в Украине вскоре планируют пересчитать пенсии. Однако, конкретная информация о том, насколько увеличатся выплаты и какими будут точные суммы, станет доступной лишь примерно в феврале.

Даниил Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по вопросам финансов, заявил, что государство намерено значительно поднять минимальные пенсии. Согласно этим планам, уже в 2026 году минимальная пенсия может составлять от 4000 до 4500 гривен.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали проект Государственного бюджета на 2026 год (под номером 14000), который предлагает ограничить максимальный размер специальных пенсий. Этот лимит планируют установить на уровне 25 950 гривен. То есть, для некоторых категорий граждан, которые получают такие особые выплаты, могут ввести ограничения по их наибольшей сумме.

Другие новости о пенсии в Украине:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии экономика пенсионеры новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач

10:32Интервью
В Украине начались экстренные отключения света: список областей

В Украине начались экстренные отключения света: список областей

09:22Украина
РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

09:15Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Китайский гороскоп на сегодня 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Последние новости

10:32

Россия перешла к войне на уничтожение, эта зима будет критической – Горбач

10:29

Китайский гороскоп на завтра 28 октября: Быкам - проблемы, Драконам - зависть

10:17

На 101 году жизни: умерла известная звезда Голливуда

10:02

Цены растут как на дрожжах: в Украине популярный овощ стал "золотым"

09:56

Более 900 грн доплаты: кому из пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
09:45

Как можно зажечь лампочку без электричества: самый простой способВидео

09:31

Китай строит новую мировую валютную системумнение

09:22

В Украине начались экстренные отключения света: список областей

09:18

"Такая позорная": Наталья Сумская попала в скандал из-за сына

Реклама
09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

09:15

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

09:12

Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

08:41

Дедлайн до середины ноября: Путин хочет захватить еще один украинский город

08:29

Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Мощные взрывы и яркие вспышки в небе: Россию атаковали почти 200 дронов

06:56

Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

06:26

Травмированы все: как соцсети заменили украинцам психологамнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры

04:56

Нужно всего 15 секунд: секретный трюк, как сделать авокадо идеально мягким

Реклама
04:25

Невероятно, но реально: лайфхак, как закрыть все окна авто без зажигания

03:45

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

03:03

Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут "влететь в копеечку"

26 октября, воскресенье
23:32

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

22:14

"Что делаете в воскресенье": Терен пофлиртовал с участницей нового сезона "Холостяка"

22:13

Москву атакуют "добрые дроны": жители столицы считают взрывыВидео

21:47

Как обогреть дом при помощи подвала: уникальный способ из США

21:26

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

21:01

Сюрпризы от Трампа, и не только: чего ждать дальшемнение

20:48

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

20:42

Дамба в Белгороде не выдержала: "Мадяр" раскрыл подробности и последствия удараВидео

19:36

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:33

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

18:59

Сельский рецепт успеха: как простой прием осенью помогает урожаю веснойВидео

18:56

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:30

"Жизнь только начиналась": россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

18:18

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревьяВидео

17:43

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

17:37

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

17:32

Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

Реклама
17:01

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

16:50

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

16:40

"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войныВидео

16:21

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:10

Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

15:43

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:20

Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о "Холостяке" и их разрыве

15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруАни ЛоракОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять