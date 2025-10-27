Более 900 грн доплаты: кому из пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре

Чтобы оформить надбавку, необходимо иметь медицинское заключение о потребности в уходе и подать заявление в Пенсионный фонд.

В ноябре 2025 года часть украинских пенсионеров может получить приятный финансовый бонус - ежемесячную надбавку к пенсии, которая достигает около 1000 гривен. Это часть государственной программы поддержки для пожилых людей, которые остались без родственников и нуждаются в постоянном уходе.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в отдельные законы Украины относительно повышения социальных гарантий для определенных категорий граждан".

Кто имеет право на доплату?

Надбавка предназначена для одиноких пенсионеров, которые:

достигли 80-летнего возраста;

имеют медицинское заключение ВКК о потребности в постоянном уходе;

получают пенсию по возрасту (не по инвалидности);

не имеют трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

Эта доплата призвана частично компенсировать расходы на бытовые нужды и уход.

Как оформить надбавку?

Чтобы получить доплату, необходимо:

Обратиться в медицинское учреждение и получить заключение ВКК.

Подготовить пакет документов: паспорт, идентификационный код, справку об отсутствии других социальных выплат.

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Другие надбавки: кто еще может рассчитывать на повышение

Жители горных районов Закарпатья, Ивано-Франковской, Львовской и Буковины имеют право на 20% надбавку к пенсии.

Пенсионеры с длительным трудовым стажем - мужчины с более 35 годами работы и женщины с более 30 годами - также могут претендовать на повышение, если пенсия им назначена после октября 2011 года.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Главред сообщал, что в Украине вскоре планируют пересчитать пенсии. Однако, конкретная информация о том, насколько увеличатся выплаты и какими будут точные суммы, станет доступной лишь примерно в феврале.

Даниил Гетманцев, возглавляющий парламентский комитет по вопросам финансов, заявил, что государство намерено значительно поднять минимальные пенсии. Согласно этим планам, уже в 2026 году минимальная пенсия может составлять от 4000 до 4500 гривен.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали проект Государственного бюджета на 2026 год (под номером 14000), который предлагает ограничить максимальный размер специальных пенсий. Этот лимит планируют установить на уровне 25 950 гривен. То есть, для некоторых категорий граждан, которые получают такие особые выплаты, могут ввести ограничения по их наибольшей сумме.

