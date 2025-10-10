Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

Для получения доплат необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку.

https://glavred.info/ukraine/ukraincam-nachislyat-dopolnitelnye-dengi-k-pensii-kto-poluchit-20-nadbavki-10705370.html Ссылка скопирована

Кто из украинцев получит надбавки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

Кто получит 20% надбавки к пенсии в 2025 году

Какие жители сел получат повышенные пенсии

В украинском законодательстве предусмотрен ряд различных надбавок к пенсии: они могут начисляться по возрасту (после 70, 75 или 80 лет), за донорство, за уход за детьми, за одинокое проживание или за особые заслуги перед государством. О том, кто имеет право на эту выплату, рассказывают эксперты Новини.LIVE.

Отмечается, что отдельные категории пенсионеров могут получать доплату в размере 20% от основной пенсии, если они проживают в местностях с тяжелыми природными или социальными условиями жизни.

видео дня

Кто может получить надбавку в 20%

Эта доплата предусмотрена законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине". К таким населенным пунктам относятся общины, расположенные в:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой областях.

Жители этих территорий имеют право на ежемесячную доплату в размере 20% от назначенной пенсии. Она призвана частично компенсировать сложные условия проживания в горных регионах, где доступ к инфраструктуре, медицине и транспорту часто ограничен.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Условия для получения горной надбавки

Чтобы воспользоваться правом на эту доплату, нужно соблюсти несколько обязательных требований:

постоянно проживать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд;

не находиться за пределами Украины более 60 дней (исключение - командировка, лечение или обучение);

не получать пенсию в других регионах страны.

Как оформить надбавку к пенсиям

Доплата не начисляется автоматически - для ее получения необходимо обратиться лично в Пенсионный фонд Украины.

Алгоритм действий следующий:

Проверить, имеет ли населенный пункт статус горного - это можно сделать по постановлению Кабмина №647.

Получить справку в местном сельском, городском совете или в ЦНАПе, подтверждающую проживание в горном населенном пункте.

Подать эту справку и необходимые документы в территориальный орган Пенсионного фонда.

Если человек уже соответствовал критериям для получения надбавки, но не обращался за ней, выплаты назначат с момента приобретения права, однако не ранее 1 января 2025 года.

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Главред писал, что вскоре в Украине должен состояться перерасчет пенсий. Однако точные детали относительно конкретных размеров увеличения и сумм выплат станут известны лишь ориентировочно в феврале.

Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, сообщил о намерении государства существенно повысить минимальные пенсии. Согласно этим планам, уже в 2026 году минимальная пенсия может вырасти до 4 000 - 4 500 гривен.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован проект Госбюджета на 2026 год (№14000), который предусматривает ограничение максимального размера специальных пенсий. Этот лимит предлагается установить на уровне 25 950 гривен. Это означает, что для некоторых категорий пенсионеров, получающих такие специальные выплаты, могут быть установлены ограничения по их размеру.

Больше важных новостей:

Об источнике: Новости.LIVE Новини.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network". До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева. Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице: уважение к читателю и его право на правду

объективность и беспристрастность

полнота и всесторонний анализ информации

простота и доступность

отсутствие скрытой рекламы

уникальность и оперативность

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред