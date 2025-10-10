Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

Даяна Швец
10 октября 2025, 13:49
674
Для получения доплат необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку.
Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки
Кто из украинцев получит надбавки / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Коротко:

  • Кто получит 20% надбавки к пенсии в 2025 году
  • Какие жители сел получат повышенные пенсии

В украинском законодательстве предусмотрен ряд различных надбавок к пенсии: они могут начисляться по возрасту (после 70, 75 или 80 лет), за донорство, за уход за детьми, за одинокое проживание или за особые заслуги перед государством. О том, кто имеет право на эту выплату, рассказывают эксперты Новини.LIVE.

Отмечается, что отдельные категории пенсионеров могут получать доплату в размере 20% от основной пенсии, если они проживают в местностях с тяжелыми природными или социальными условиями жизни.

видео дня

Кто может получить надбавку в 20%

Эта доплата предусмотрена законом "О статусе горных населенных пунктов в Украине". К таким населенным пунктам относятся общины, расположенные в:

  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковской;
  • Львовской;
  • Черновицкой областях.

Жители этих территорий имеют право на ежемесячную доплату в размере 20% от назначенной пенсии. Она призвана частично компенсировать сложные условия проживания в горных регионах, где доступ к инфраструктуре, медицине и транспорту часто ограничен.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Условия для получения горной надбавки

Чтобы воспользоваться правом на эту доплату, нужно соблюсти несколько обязательных требований:

  • постоянно проживать в горном населенном пункте не менее шести месяцев подряд;
  • не находиться за пределами Украины более 60 дней (исключение - командировка, лечение или обучение);
  • не получать пенсию в других регионах страны.

Как оформить надбавку к пенсиям

Доплата не начисляется автоматически - для ее получения необходимо обратиться лично в Пенсионный фонд Украины.

Алгоритм действий следующий:

  • Проверить, имеет ли населенный пункт статус горного - это можно сделать по постановлению Кабмина №647.
  • Получить справку в местном сельском, городском совете или в ЦНАПе, подтверждающую проживание в горном населенном пункте.
  • Подать эту справку и необходимые документы в территориальный орган Пенсионного фонда.

Если человек уже соответствовал критериям для получения надбавки, но не обращался за ней, выплаты назначат с момента приобретения права, однако не ранее 1 января 2025 года.

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Главред писал, что вскоре в Украине должен состояться перерасчет пенсий. Однако точные детали относительно конкретных размеров увеличения и сумм выплат станут известны лишь ориентировочно в феврале.

Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, сообщил о намерении государства существенно повысить минимальные пенсии. Согласно этим планам, уже в 2026 году минимальная пенсия может вырасти до 4 000 - 4 500 гривен.

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован проект Госбюджета на 2026 год (№14000), который предусматривает ограничение максимального размера специальных пенсий. Этот лимит предлагается установить на уровне 25 950 гривен. Это означает, что для некоторых категорий пенсионеров, получающих такие специальные выплаты, могут быть установлены ограничения по их размеру.

Больше важных новостей:

Об источнике: Новости.LIVE

Новини.LIVE - это украинский информационно-политический портал, который стремится предоставлять оперативную и эксклюзивную информацию о событиях в Украине и мире. Он входит в медиахолдинг "Live. Network".

До 2022 года медиахолдинг "Live. Network" принадлежал депутату от пророссийской партии "ОПЗЖ" Вадиму Столару. В 2022 году его медиаактивы, включая "Новости.LIVE", купила предпринимательница Анна Ковалева.

Принципы работы журналистов Новости.LIVE, как говорится на официальной странице:

  • уважение к читателю и его право на правду
  • объективность и беспристрастность
  • полнота и всесторонний анализ информации
  • простота и доступность
  • отсутствие скрытой рекламы
  • уникальность и оперативность
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии Кабмин пенсия пенсионеры Пенсионный фонд выплаты пенсии пенсионный возраст пенсионная система новости Украины повышение пенсий деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:43Война
Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

12:20Украина
Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракет

Последние новости

14:30

Большинство водителей совершают ошибку: как не "влететь" на покупке б/у авто

14:10

"Ногой дверь открывала": Алла Пугачева пошла на отчаянный шаг

13:49

Украинцам начислят дополнительные деньги к пенсии: кто получит 20% надбавки

13:41

От цен округляются глаза: базовый продукт подорожал на 66% за неделю

13:39

Китайский гороскоп на завтра 11 октября: Козлам - проблемы, Собакам - трудности

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
13:25

Последний рывок РФ: появился неожиданный прогноз завершения войны

13:04

Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

13:00

Главная жизненная миссия: кем вам суждено стать по месяцу рождения

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

Реклама
12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

12:20

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

12:00

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

11:54

"Не в том состоянии": на болезнь Софии Ротару намекнул известный ведущий

11:44

Седокову застукали с новым мужчиной: она бросилась на оператораВидео

11:42

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

Реклама
11:03

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракетФото

10:52

Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

10:50

Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10:48

В России сообщили о смерти звезды ШансонаВидео

10:33

Есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ: в ДТЭК сделали важное заявление

10:25

Пенсию урежут до 25%: кому из украинцев оставят лишь четверть выплат

10:24

"Нет виновных, только грусть": муж Лорак неожиданно заговорил о большой проблемеВидео

10:18

Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в пленуВидео

09:58

Предки могли быть испанцами: какие фамилии указывают на интересные корни рода

09:55

Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении

09:15

Сестра Ефросининой засветила свой роскошный дом и внучку Ющенко

09:12

В Украине задержки поездов из-за "блэкаутов": где меняют графики отправлений

09:10

Есть можно не всегда: почему опята не так безопасны, как кажетсяВидео

08:16

Масштабная атака РФ на Запорожье: погиб 7-летний мальчик, его родители в больницеФото

08:10

Как Путин сталкивает Китай с Европоймнение

07:51

"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

06:58

В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробностиФото

06:49

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФФотоВидео

06:10

Почему Трамп не получит Нобелевскую премию-2025мнение

06:00

"Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте

Реклама
05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

04:30

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба

04:07

Список удивит многих - какие игрушки нельзя давать коту и почемуВидео

03:30

Треск, шорох и пропажа вещей: как угомонить духа, если он сердится или шалитВидео

03:28

В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

02:30

Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

02:00

Справится только гений головоломок: найдите "особенного" быка за 4 секунды

01:45

76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

01:30

"Меня держали под дулом пистолета": Мадонна сделала громкое признание

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять