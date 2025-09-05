Укр
В Украине вырастет минимальная пенсия: в ВР рассказали, каких надбавок ждать

Даяна Швец
5 сентября 2025, 12:40
Средства, которые государство получит от легализации "теневых" доходов, должны быть направлены на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.
Главное из заявления Гетманцева:

  • Минимальная пенсия в Украине вырастет до 4,5 тысяч гривен в 2026 году
  • В Украине хотят отменить клановые спецпенсии и поднять минимальные выплаты

Народный депутат от фракции "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил о планах повысить минимальную пенсию в Украине до 4-4,5 тысячи гривен уже со следующего года. Соответствующие изменения предлагают внести в проект Государственного бюджета-2026, о чем политик написал в своем Telegram-канале.

По словам Гетманцева, основным источником финансирования станет детенизация экономики.

"Минимальная пенсия должна составлять не менее 4-4,5 тысячи гривен. Ресурс для этого - в детенизации экономики. Выведенные из тени миллиарды нужно направлять на поддержку наиболее уязвимых категорий", - отметил депутат.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Депутат также обратил внимание на чрезвычайно низкий уровень выплат для людей с инвалидностью с детства, которые сейчас получают лишь 2361 гривну. Сейчас более 380 тысяч украинцев имеют пенсии менее 3 тысяч гривен, а еще более 3 миллионов - менее 4 тысяч.

Кроме того, Гетманцев напомнил о петиции, которая уже длительное время собирает подписи, с требованием отменить сверхбольшие "клановые" спецпенсии. По его мнению, ликвидация таких выплат позволит справедливее распределить бюджетные ресурсы и обеспечить поддержку тем пенсионерам, которые действительно в этом нуждаются.

Надбавки к пенсиям в Украине - что известно

Главред рассказывал, что в Украине ввели новые надбавки к пенсии для людей старше 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе. Размер этой доплаты составляет 944,4 гривны. Начисление начнется с момента обращения или со дня возникновения права на выплату.

Более того, отдельным категориям украинцам теперь поступает до 4200 грн к основной пенсии. Как пояснялось, начисление начнется с момента обращения или со дня возникновения права на выплату.

Также уже в сентябре украинцам "прилетит" прибавка к пенсии. Для определенных категорий граждан предусмотрены новые правила и дополнительные возможности. Части пенсионеров будет увеличен размер выплат, тогда как другие должны пройти идентификацию.

О персоне: Даниил Гетманцев

Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

