Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

Главное:
- В Кривом Роге разоблачили незаконное подключение к газопроводу
- Суд обязал жителя города компенсировать убытки за кражу газа
Ингулецкий районный суд в Кривом Роге принял решение обязать местного жителя уплатить более 64 тысяч гривен за незаконное пользование газом. Во время проверки специалисты газового хозяйства обнаружили возле его дома самовольное подключение к газовой трубе, которое было осуществлено в обход счетчика, пишет Оbozrevatel.
Судебное решение датировано 27 августа 2025 года (дело № 213/3551/25). Как указано в документах, работники газовой службы применили видеоскоп и увидели в газопроводе просверленное отверстие.
"После проведения земляных работ на глубине 30 см обнаружен несанкционированный газопровод в виде вкрученного штуцера диаметром 15, к которому подключен резиновый шланг диаметром 15 см, длиной 25 см и подключена металлопластиковая труба, которая пролегает вдоль дома под землей", - говорится в материалах дела.
В суде ответчик не предоставил никаких объяснений или возражений. После проверки комиссия доначислила мужчине 64 098,53 грн за неучтенное потребление газа.
"Газораспределительные сети" прислали официальный счет заказным письмом с требованием оплатить указанную сумму в течение 15 дней.
"Взыскать в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Газораспределительные сети Украины" в лице Криворожского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Газораспределительные сети Украины" 64 098,53 грн на возмещение стоимости неучтенного объема природного газа и 3% годовых в размере 210,56 грн, а всего 64 309 грн", - говорится в решении.
Что известно о проверках счетчиков в Украине
В Украине все потребители газа обязаны проходить плановую поверку счетчиков. В Госпотребслужбе объясняют, что в зависимости от типа прибора проверка может осуществляться раз в 2-8 лет. Стоимость этой процедуры уже учтена в счетах за газ, поэтому дополнительно платить не нужно.
Поверка включает демонтаж, транспортировку, проверку и повторный монтаж прибора, и все это финансируется за счет оператора газораспределительных сетей.
При снятии счетчика составляется акт в двух экземплярах - один передается потребителю, другой остается у представителя газовой компании.
Платежки за газ - новости Украины
Напомним, Главред писал, что не так давно украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Украинцам предлагают отказаться от бумажных счетов за коммунальные услуги в пользу электронных, ведь он имеет три основных преимущества.
У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной уплате. Например, если оплата была осуществлена после 20-го числа месяца, она может не отобразиться в текущем счете, а будет учтена только в следующем. Кроме того, причиной долга может быть ошибка, допущенная при вводе реквизитов платежа.
Цена на газ для украинских потребителей останется неизменной как минимум до апреля следующего года. Однако, суммы в счетах за газ могут отличаться для жителей разных регионов. Такая ситуация объясняется тем, что на рынке работает девять различных компаний-поставщиков, и каждая из них устанавливает свои тарифы.
