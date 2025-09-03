Укр
Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина

Даяна Швец
3 сентября 2025, 11:41
106
Комиссия проводит перерасчет и доначисляет стоимость неучтенного газа, которую потом суд обязывает оплатить.
Украинцам начали приходить платежки за газ на более 60 000 гривен: какая причина
Суд в Кривом Роге взыскал с нарушителя более 64 тыс. грн / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • В Кривом Роге разоблачили незаконное подключение к газопроводу
  • Суд обязал жителя города компенсировать убытки за кражу газа

Ингулецкий районный суд в Кривом Роге принял решение обязать местного жителя уплатить более 64 тысяч гривен за незаконное пользование газом. Во время проверки специалисты газового хозяйства обнаружили возле его дома самовольное подключение к газовой трубе, которое было осуществлено в обход счетчика, пишет Оbozrevatel.

Судебное решение датировано 27 августа 2025 года (дело № 213/3551/25). Как указано в документах, работники газовой службы применили видеоскоп и увидели в газопроводе просверленное отверстие.

видео дня

"После проведения земляных работ на глубине 30 см обнаружен несанкционированный газопровод в виде вкрученного штуцера диаметром 15, к которому подключен резиновый шланг диаметром 15 см, длиной 25 см и подключена металлопластиковая труба, которая пролегает вдоль дома под землей", - говорится в материалах дела.

В суде ответчик не предоставил никаких объяснений или возражений. После проверки комиссия доначислила мужчине 64 098,53 грн за неучтенное потребление газа.

"Газораспределительные сети" прислали официальный счет заказным письмом с требованием оплатить указанную сумму в течение 15 дней.

"Взыскать в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Газораспределительные сети Украины" в лице Криворожского филиала Общества с ограниченной ответственностью "Газораспределительные сети Украины" 64 098,53 грн на возмещение стоимости неучтенного объема природного газа и 3% годовых в размере 210,56 грн, а всего 64 309 грн", - говорится в решении.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги
5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Что известно о проверках счетчиков в Украине

В Украине все потребители газа обязаны проходить плановую поверку счетчиков. В Госпотребслужбе объясняют, что в зависимости от типа прибора проверка может осуществляться раз в 2-8 лет. Стоимость этой процедуры уже учтена в счетах за газ, поэтому дополнительно платить не нужно.

Поверка включает демонтаж, транспортировку, проверку и повторный монтаж прибора, и все это финансируется за счет оператора газораспределительных сетей.

При снятии счетчика составляется акт в двух экземплярах - один передается потребителю, другой остается у представителя газовой компании.

Платежки за газ - новости Украины

Напомним, Главред писал, что не так давно украинцам сообщили о переходе на новые платежки за газ. Украинцам предлагают отказаться от бумажных счетов за коммунальные услуги в пользу электронных, ведь он имеет три основных преимущества.

У украинцев может возникнуть задолженность за газ при регулярной уплате. Например, если оплата была осуществлена после 20-го числа месяца, она может не отобразиться в текущем счете, а будет учтена только в следующем. Кроме того, причиной долга может быть ошибка, допущенная при вводе реквизитов платежа.

Цена на газ для украинских потребителей останется неизменной как минимум до апреля следующего года. Однако, суммы в счетах за газ могут отличаться для жителей разных регионов. Такая ситуация объясняется тем, что на рынке работает девять различных компаний-поставщиков, и каждая из них устанавливает свои тарифы.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

газ штраф цена газа тарифы на газ транзит газа новости Украины суд
