Запасы уже на минимуме: цена на важный продукт резко возрастет в конце 2025-го

Запасы сахара в мире оказались на самом низком уровне за последние девять лет. Подорожание продукта возможно уже в конце 2025-го или в начале 2026 года. Об этом сообщила председатель ассоциации "Укрсахар" Яна Кавушевская, пишет AgroPortal.

По ее словам, даже в годы избыточного производства цены не падали. Кавушевская объяснила, что на рынок влияют не только объемы производства, но и доступность сахара в конкретное время и в конкретном регионе.

Почему растет стоимость сахара

В следующем маркетинговом году прогнозируется профицит сахара на мировых рынках в пределах 5 млн тонн. Однако это не означает удешевления.

Индия и Бразилия запускают производство позже, тогда как Европейский свеклосахарный пояс начинает его раньше. Именно этот фактор создает колебания цен. Кроме того, на рынок активно выходят с тендерами на закупку Пакистан, Бангладеш и Азербайджан, что еще больше подогревает спрос.

Аналитики ожидают, что уже в декабре 2025-го или в первом квартале 2026 года цена на белый сахар начнет расти. Это станет серьезным стимулом для свеклосахарной отрасли, в том числе и для Украины. Кавушевская отметила, что этим могут воспользоваться украинские производители, ведь наша страна имеет выгодную географию и разное с конкурентами время начала сезона.

Какова ситуация в Украине

Несмотря на глобальные тенденции, в Украине в этом году посевы сахарной свеклы сократились на 22% - с 220 до 198 тысяч гектаров. К тому же, два сахарных завода не открылись, поэтому будет работать только 27 предприятий.

Основными регионами-лидерами остается Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская и Полтавская область. Именно они обеспечивают львиную долю украинского урожая свеклы.

Ожидаемое производство в 2025/26 маркетинговом году - около 1,5 млн тонн сахара. Это на 300 тысяч тонн меньше, чем в предыдущем сезоне, впрочем, даже такой объем полностью перекрывает внутреннее потребление, которое с 2022 года стабильно держится на уровне 900 тыс. тонн. Это позволяет Украине не только обеспечить собственный рынок, но и оставить значительные объемы для экспорта.

Что будет с ценами на продукты в сентябре

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пояснил, что цены на продукты в Украине в значительной степени зависят от результатов аграрного сезона. Сейчас Украинская аграрная ассоциация ожидает большой урожай, тогда как Клуб аграрного бизнеса прогнозирует меньший объем продукции.

"Поэтому сейчас сложно делать окончательные выводы. Реальную картину по ценам мы увидим ближе к сентябрю, тогда станет понятно, чего ожидать осенью и весной следующего года", - отметил Пендзин в комментарии Главреду.

Напомним, в конце лета в Украине подешевели овощи "борщевого набора" и часть фруктов. В то же время дорожают огурцы, перец, цветная и пекинская капуста, а также брокколи.

В Украине больше всего потребляют курятину, на втором месте - свинина, далее идет говядина. В то же время цены на мясо продолжают расти.

Как сообщал Главред, в супермаркетах зафиксировали удешевление сливочного масла. По состоянию на 29 августа пачка "Крестьянского" 72,5% жирности (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле цена составляла 115,87 грн.

