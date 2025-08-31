Угроза лишения соцвыплат: украинцев предупредили о сроках "обрезания"

Если не подтвердить свою личность, выплаты будут приостановлены.

Главное:

Получатели соцвыплат должны пройти идентификацию

Часть получателей соцвыплат должна пройти идентификацию до 1 октября 2025 года, чтобы не потерять помощь от государства.

Речь идет о людях, которые с февраля 2022 по июнь 2025 года получали выплаты согласно постановлениям Кабмина №214 и №215 от 7 марта 2022 года — то есть тех, кто жил в районах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, пишет На пенсии.

Если не подтвердить свою личность, выплаты будут приостановлены.

Это касается 39 различных видов государственной соцпомощи, которую раньше назначали органы соцзащиты.

Как можно пройти идентификацию

лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда (независимо от места прописки);

онлайн — через портал ПФУ с помощью "Дія.Підпис" или "Дія ID";

по видеосвязи — заявку можно подать на сайте ПФУ в разделе "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" или позвонив в контакт-центр: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 / (044) 281 08 71;

за границей — в консульствах и посольствах Украины (там просто подтвердят, что вы живы).

Также для подтверждения могут использоваться медзаключения о временной нетрудоспособности.

Кто рискует остаться без выплат: предупреждение юриста

Юрист Тарас Никифорчук объяснил, что проверки пенсионных счетов проводятся для выявления определённых нарушений.

Если обнаружатся такие случаи, выплаты приостановят — деньги временно перестанут поступать на счёт. Чтобы возобновить получение пенсии, пенсионеру нужно подтвердить свою личность: лично в банке или дистанционно — через видеозвонок.

