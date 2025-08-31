Угроза лишения соцвыплат: украинцев предупредили о сроках "обрезания"

Главное:
- Получатели соцвыплат должны пройти идентификацию
- Если не подтвердить свою личность, выплаты будут приостановлены
Часть получателей соцвыплат должна пройти идентификацию до 1 октября 2025 года, чтобы не потерять помощь от государства.
Речь идет о людях, которые с февраля 2022 по июнь 2025 года получали выплаты согласно постановлениям Кабмина №214 и №215 от 7 марта 2022 года — то есть тех, кто жил в районах активных боевых действий или на временно оккупированных территориях, пишет На пенсии.
Если не подтвердить свою личность, выплаты будут приостановлены.
Это касается 39 различных видов государственной соцпомощи, которую раньше назначали органы соцзащиты.
Как можно пройти идентификацию
- лично — в любом сервисном центре Пенсионного фонда (независимо от места прописки);
- онлайн — через портал ПФУ с помощью "Дія.Підпис" или "Дія ID";
- по видеосвязи — заявку можно подать на сайте ПФУ в разделе "Идентификация в режиме видеоконференцсвязи" или позвонив в контакт-центр: 0 800 503 753, (044) 281 08 70 / (044) 281 08 71;
- за границей — в консульствах и посольствах Украины (там просто подтвердят, что вы живы).
Также для подтверждения могут использоваться медзаключения о временной нетрудоспособности.
Кто рискует остаться без выплат: предупреждение юриста
Юрист Тарас Никифорчук объяснил, что проверки пенсионных счетов проводятся для выявления определённых нарушений.
Если обнаружатся такие случаи, выплаты приостановят — деньги временно перестанут поступать на счёт. Чтобы возобновить получение пенсии, пенсионеру нужно подтвердить свою личность: лично в банке или дистанционно — через видеозвонок.
Ранее сообщалось, кому будут начислять доплату к зарплате. Доплаты педагогам будут начисляться автоматически, без необходимости подавать заявления или документы.
Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.
Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.
Больше новостей:
- Дефицит и рост цен: основной продукт подорожает из-за опасной болезни
- Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте
- Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу
Об источнике: На пенсии
Информационный портал, на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред