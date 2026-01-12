Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Тернополе во вторник
- Когда ожидаются осадки различного фазового состояния
Погода в Тернопольской области во вторник, 13 января, будет облачной, без существенных осадков. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.
По прогнозу, завтра ожидается слабый гололед. Ночью и утром возможен туман, а на дорогах - гололедица. Ветер будет южный, 3 - 8 м/с.
Отмечается, что температура воздуха в области ночью составит -12...-17 градусов, днем -5...-10 градусов.
В городе Тернополь ночью ожидается -13...-15 градусов, а днем прогнозируется до -6...-8 градусов.
В областном центре по гидрометеорологии также предупредили о метеорологических явлениях. Так, в области и городе 13 января ночью и утром будет туман видимостью 200 - 500 м.
"13 - 14 января на дорогах гололедица. Уровень опасности - желтый (НМЯ 1)", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в течение рабочей недели в Тернопольской области сохранится неустойчивая и морозная погода, без существенных осадков. Только 15 января с прохождением теплого атмосферного фронта пройдут осадки различного фазового состояния.
Погода в Украине зимой
Синоптик Наталья Птуха ранее говорила, что в этом году зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5–2 градуса.
Однако, по ее словам, даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качкам".
"Кратковременные, но заметные похолодания, осадки различной интенсивности и возможные опасные явления остаются характерными для холодного периода", - подчеркнула она.
Погода - последние новости
Как сообщал Главред, ранее синоптики предупреждали, что в Тернопольской области местами возможны метели.
Начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук рассказывала, что на территорию Украины распространится выступ антициклона "BRONCO", сформированного в холодных массах. Это приведет к прекращению осадков и появлению солнечных промежутков в небе.
В то же время, синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине во вторник, 13 января, будет антициклонической. По ее прогнозу, суровые морозы еще будут держаться.
О персоне: Наталья Птуха
Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.
