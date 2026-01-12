Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

В течение недели в Тернопольской области сохранится морозная погода.

https://glavred.info/synoptic/nachnetsya-nastoyashchaya-nepogoda-ternopolskuyu-oblast-nakroet-gustoy-tuman-i-gololed-10731641.html Ссылка скопирована

Погода в Тернополе на 13 января / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какая будет погода в Тернополе во вторник

Когда ожидаются осадки различного фазового состояния

Погода в Тернопольской области во вторник, 13 января, будет облачной, без существенных осадков. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По прогнозу, завтра ожидается слабый гололед. Ночью и утром возможен туман, а на дорогах - гололедица. Ветер будет южный, 3 - 8 м/с.

видео дня

Отмечается, что температура воздуха в области ночью составит -12...-17 градусов, днем -5...-10 градусов.

В городе Тернополь ночью ожидается -13...-15 градусов, а днем прогнозируется до -6...-8 градусов.

В областном центре по гидрометеорологии также предупредили о метеорологических явлениях. Так, в области и городе 13 января ночью и утром будет туман видимостью 200 - 500 м.

"13 - 14 января на дорогах гололедица. Уровень опасности - желтый (НМЯ 1)", - говорится в сообщении.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Кроме того, сообщается, что в течение рабочей недели в Тернопольской области сохранится неустойчивая и морозная погода, без существенных осадков. Только 15 января с прохождением теплого атмосферного фронта пройдут осадки различного фазового состояния.

Температура в Тернополе / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Украине зимой

Синоптик Наталья Птуха ранее говорила, что в этом году зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5–2 градуса.

Однако, по ее словам, даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качкам".

"Кратковременные, но заметные похолодания, осадки различной интенсивности и возможные опасные явления остаются характерными для холодного периода", - подчеркнула она.

Наталья Птуха / Инфографика: Главред

Погода - последние новости

Как сообщал Главред, ранее синоптики предупреждали, что в Тернопольской области местами возможны метели.

Начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук рассказывала, что на территорию Украины распространится выступ антициклона "BRONCO", сформированного в холодных массах. Это приведет к прекращению осадков и появлению солнечных промежутков в небе.

В то же время, синоптик Наталья Диденко заявила, что погода в Украине во вторник, 13 января, будет антициклонической. По ее прогнозу, суровые морозы еще будут держаться.

Читайте также:

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальницей отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред