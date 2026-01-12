Снег и -20 градусов: синоптик сказала, сколько продержатся суровые морозы

Синоптик сказала, что скоро морозы в Украине ослабнут.

Прогноз погоды в Украине на 13 января / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какая будет погода во вторник

Когда морозы могут отступить

Погода в Украине во вторник, 13 января, будет антициклонической. Суровые морозы еще будут держаться. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью холоднее всего будет в северных областях, там ожидается -15...-20 градусов. В то же время, на остальной территории прогнозируется -10...-14 градусов, а на юге и в Закарпатье -6...-12 градусов.

Однако в течение дня во вторник в северной части Украины будет -10...-14 градусов, на остальной территории -6...-9 градусов.

"На дорогах - гололедица. Снег пройдет завтра в западных областях Украины, атмосферный фронт хвостиком будет мететь, однако в большинстве областей - без существенных осадков, антициклонический характер погоды", - добавила синоптик.

Погода 13 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 13 января снег будет только вокруг, но осадков не прогнозируется. Ночью ожидается до -18 градусов, а днем -12 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

"Сидим пока в морозах - немного вынырнем над морозной поверхностью в четверг, 15-16 января, попустит, вдохнем и снова в морозы. Еще 15 января, кому мало, добавится снега", - подытожила Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине зимой

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее говорила, что средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.

По ее словам, январь будет самым холодным зимним месяцем в Украине.

"В январе повышается вероятность вторжения арктического холода, что является типичным для этого месяца. Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, начальник отдела гидрометеообеспечения Житомирского областного центра по гидрометеорологии Екатерина Ткачук заявляла, что Житомирская область окажется под влиянием арктического воздуха, который зайдет в регион сразу после ухода циклона "ULLI".

Начальник областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что с 12 января в Черкасской области станет прохладнее. Атмосферные фронты южных циклонов периодически будут приносить небольшой снег, а на автодорогах будет сохраняться гололедица.

Кроме того, Наталья Диденко также сообщала, что морозы в Украине будут продолжаться и в дальнейшем. По ее прогнозу, ослабления будут, но это не прекращение морозов.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

