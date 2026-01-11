Мороз атакует Черкасскую область: украинцев предупредили о резком снижении температуры

О чем идет речь в материале:
- Вечером 11 января стоит ожидать усиления морозов
- Температура опустится до минус 11 градусов
Погода в Черкасской области будет сухой, ожидается значительное понижение температуры. Об этом в комментарии Суспильному сообщил начальник областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Синоптик сообщил, что днем 11 января морозы в Черкасской области немного ослабнут на 2–4º, однако вечером температура снова начнет падать. Прогноз предусматривает облачную погоду с прояснениями, без осадков, видимость хорошая, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура по области составит 7–12º мороза, в Черкассах – 8–10º, атмосферное давление будет постепенно расти, влажность воздуха будет колебаться.
Виталий Постригань добавил, что с 12 января в области станет прохладнее. Такие морозы для Черкасской области считаются умеренными.
"Для нашего региона с умеренным климатом морозы до 5º считаются слабыми, от 5 до 15º – умеренными. В периоды кратковременных сильных похолоданий наблюдаются сильные морозы от 15 до 30º. Экстремальные морозы, ниже 30º бывают очень редко", – указал он.
По его словам, самую низкую температуру в январе фиксировали в Каневе в 1987 году. Согласно метео наблюдениям, в большинстве зим минимальная температура в регионе колеблется между -20 и -25º, средний минимум января составляет -15–17º, а абсолютный минимум в последние годы достигал -35º в 1987 году в Каневе.
По данным Черкасского областного центра по гидрометеорологии, в период с 10 по 12 января в области будет сохраняться циклонический тип погоды. Атмосферные фронты южных циклонов периодически будут приносить небольшой снег, а на автодорогах будет сохраняться гололедица.
"Адвекция полярного воздуха с северо-востока будет способствовать дальнейшему похолоданию – среднесуточная температура 10-13° мороза, что на 6-9° ниже климатической нормы. Температура воздуха 10 января ночью 10-15° мороза, днем 5-10° мороза. 11 января ночью при прояснениях местами до 14-19º мороза, днем 8-13º мороза", - говорится в сообщении.
Какая будет погода 12 января - прогноз синоптика
Как писал Главред, в понедельник, 12 января, в Украине ожидается морозная погода, снег пройдет только в западных областях. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, ночью температура будет колебаться от –12 до –18 °C, на крайнем севере снизится до –18…–24 °C, на юго-западе ожидается –7…–12 °C, а на юге – от –4 до –6 °C.
Днем в северных регионах прогнозируют –7…–13 °C, на большей части территории – –3…–9 °C, а на юге – –2…–4 °C.
"В большинстве областей Украины будет без осадков. Только снег пройдет в западных областях. Гололедица - до весны", - подчеркнула Диденко.
Прогноз погоды в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в Тернопольской области в понедельник, 12 января, ожидается облачная погода с возможным местным снегом. По информации областного гидрометеоцентра, местами возможны метели, а северо-западный ветер будет достигать 7–12 м/с.
На следующей неделе Днепр накроет настоящая зимняя холодная погода . По прогнозам Sinoptik, температура днем и ночью не поднимется выше нуля, а самые сильные морозы могут достигать почти –17 °C.
Во Львове и области на выходных, 10–11 января, ожидается морозная погода из-за поступления холодных северных воздушных масс. Ночью температура достигнет экстремально низких отметок, сообщили в региональном гидрометеоцентре.
