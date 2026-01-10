Укр
Морозы будут только усиливаться: какая погода ожидает Днепр на следующей неделе

Руслан Иваненко
10 января 2026, 14:55
Холодный фронт не отступает и будет держать температуру днем и ночью ниже нуля в течение следующей недели.
Зима
Только в выходные ожидается небольшое смягчение / Фото: pexels.com

Кратко:

  • Днепр накроет арктический холод на следующей неделе
  • Морозы опустятся до –17 °C в самые сильные дни
  • Дневная температура будет оставаться ниже нуля

На следующей неделе днепрян ожидает настоящая зимняя холодная погода. По прогнозам Sinoptik, температура воздуха не будет подниматься выше нуля ни днем, ни ночью, а самые сильные морозы могут достигать почти –17 °C.

Понедельник, 12 января

Неделя в Днепре начнется с арктического холода. Ночью столбики термометров опустятся до –11 °C, а днем воздух прогреется разве что до –9 °C. Небо будет преимущественно облачным, осадков не ожидается — идеальный день для тех, кто любит настоящую январскую морозную атмосферу.

видео дня
Погода в Днепре 12 января
Погода в Днепре 12 января / Фото: sinoptik.ua

Вторник, 13 января

Холод не сдает позиций: ночная температура снова около –11 °C, дневная — до –6 °C. Синоптики прогнозируют небольшую облачность и сухую погоду, но морозный воздух останется неизменным.

Погода в Днепре 13 января
Погода в Днепре 13 января / Фото: sinoptik.ua

Среда, 14 января

Самый суровый день первой половины недели: ночные морозы могут достигнуть –14 °C, днем — около –7 °C. Облачность сохранится, резких изменений погоды не ожидается.

Погода в Днепре 14 января
Погода в Днепре 14 января / Фото: sinoptik.ua

Четверг, 15 января

Мороз продолжает держать город в холодных объятиях. Ночью и утром — около –12 °C, днем — до –8 °C. Погода повторяет предыдущие дни: холодно, облачно, без потепления.

Погода в Днепре 15 января
Погода в Днепре 15 января / Фото: sinoptik.ua

Пятница, 16 января

Морозы остаются стабильными: ночью около –11 °C, днем — до –8 °C. Такой режим — типичен для глубокого января, когда тепло ощущается только дома у батареи.

Погода в Днепре 16 января
Погода в Днепре 16 января / Фото: sinoptik.ua

Суббота, 17 января

В выходные холод немного смягчится: ночью до –9 °C, днем — до –6 °C, небо будет переменной облачностью. Но даже смягчение не отменяет морозов, и отопительный сезон для горожан остается критически важным.

Погода в Днепре 17 января
Погода в Днепре 17 января / Фото: sinoptik.ua

Воскресенье, 18 января

Неделя завершится морозно: ночные –9 °C, дневные — около –7 °C. Преобладала будет облачная погода, а ощущение настоящей зимы будет оставаться в воздухе и на улицах города.

Погода в Днепре 18 января
Погода в Днепре 18 января / Фото: sinoptik.ua

Когда в Украину придут морозы

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что с 10 января в Украине ожидается преимущественно бесснежная погода, однако с сильными морозами. Ночью температура опустится до -14...-20 °C, а в отдельных регионах может достигать -23 °C.

"Морозы будут особенно ощутимы 10–11 января. В дальнейшем холодная погода может сохраняться, и резкого потепления или изменения синоптической ситуации, по крайней мере до середины января, не прогнозируем", — отметила синоптик.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 10-12 января ожидается усиление морозов. Синоптики предупреждают о небольшом снеге и метелях.

Кроме того, Днепр на 10-11 января накроет настоящая зима. Город попадает под влияние арктического воздуха, поэтому мороз и снег станут главными героями погоды, прогнозирует сайт Sinoptik.

Также погода в Полтаве и области в ближайшие дни будет неблагоприятной из-за выхода циклона с юга. Сегодня, 10 января, температура воздуха на Полтавщине будет снижаться.

О персоне: Наталья Птуха

Наталья Птуха — выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальником отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

