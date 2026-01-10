Морозы будут только усиливаться: какая погода ожидает Днепр на следующей неделе

Холодный фронт не отступает и будет держать температуру днем и ночью ниже нуля в течение следующей недели.

Только в выходные ожидается небольшое смягчение / Фото: pexels.com

Кратко:

Днепр накроет арктический холод на следующей неделе

Морозы опустятся до –17 °C в самые сильные дни

Дневная температура будет оставаться ниже нуля

На следующей неделе днепрян ожидает настоящая зимняя холодная погода. По прогнозам Sinoptik, температура воздуха не будет подниматься выше нуля ни днем, ни ночью, а самые сильные морозы могут достигать почти –17 °C.

Понедельник, 12 января

Неделя в Днепре начнется с арктического холода. Ночью столбики термометров опустятся до –11 °C, а днем воздух прогреется разве что до –9 °C. Небо будет преимущественно облачным, осадков не ожидается — идеальный день для тех, кто любит настоящую январскую морозную атмосферу.

Погода в Днепре 12 января / Фото: sinoptik.ua

Вторник, 13 января

Холод не сдает позиций: ночная температура снова около –11 °C, дневная — до –6 °C. Синоптики прогнозируют небольшую облачность и сухую погоду, но морозный воздух останется неизменным.

Погода в Днепре 13 января / Фото: sinoptik.ua

Среда, 14 января

Самый суровый день первой половины недели: ночные морозы могут достигнуть –14 °C, днем — около –7 °C. Облачность сохранится, резких изменений погоды не ожидается.

Погода в Днепре 14 января / Фото: sinoptik.ua

Четверг, 15 января

Мороз продолжает держать город в холодных объятиях. Ночью и утром — около –12 °C, днем — до –8 °C. Погода повторяет предыдущие дни: холодно, облачно, без потепления.

Погода в Днепре 15 января / Фото: sinoptik.ua

Пятница, 16 января

Морозы остаются стабильными: ночью около –11 °C, днем — до –8 °C. Такой режим — типичен для глубокого января, когда тепло ощущается только дома у батареи.

Погода в Днепре 16 января / Фото: sinoptik.ua

Суббота, 17 января

В выходные холод немного смягчится: ночью до –9 °C, днем — до –6 °C, небо будет переменной облачностью. Но даже смягчение не отменяет морозов, и отопительный сезон для горожан остается критически важным.

Погода в Днепре 17 января / Фото: sinoptik.ua

Воскресенье, 18 января

Неделя завершится морозно: ночные –9 °C, дневные — около –7 °C. Преобладала будет облачная погода, а ощущение настоящей зимы будет оставаться в воздухе и на улицах города.

Погода в Днепре 18 января / Фото: sinoptik.ua

Когда в Украину придут морозы

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что с 10 января в Украине ожидается преимущественно бесснежная погода, однако с сильными морозами. Ночью температура опустится до -14...-20 °C, а в отдельных регионах может достигать -23 °C.

"Морозы будут особенно ощутимы 10–11 января. В дальнейшем холодная погода может сохраняться, и резкого потепления или изменения синоптической ситуации, по крайней мере до середины января, не прогнозируем", — отметила синоптик.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Ровенской области в течение 10-12 января ожидается усиление морозов. Синоптики предупреждают о небольшом снеге и метелях.

Кроме того, Днепр на 10-11 января накроет настоящая зима. Город попадает под влияние арктического воздуха, поэтому мороз и снег станут главными героями погоды, прогнозирует сайт Sinoptik.

Также погода в Полтаве и области в ближайшие дни будет неблагоприятной из-за выхода циклона с юга. Сегодня, 10 января, температура воздуха на Полтавщине будет снижаться.

О персоне: Наталья Птуха Наталья Птуха — выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 году выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, в настоящее время является начальником отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными телеканалами, радиостанциями и информационными источниками.

