В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

Жители столицы остались без отопления и воды, частично не курсирует транспорт.

https://glavred.info/ukraine/v-kieve-ostanovili-elektrotransport-teplo-i-vodosnabzhenie-kakova-prichina-10731092.html Ссылка скопирована

Ситуация в энергосистеме столицы сложная / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Основное:

В Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии

Из-за отключений движение электротранспорта остановлено

Теплоснабжение в домах отсутствует

По команде НЭК Укрэнерго в Киеве по состоянию на 11:55 ввели аварийные отключения электроэнергии. Как сообщили в КГГА, в связи с этим была остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.

На левом и правом берегах столицы КП "Киевпастранс" запустил дублирующие автобусные маршруты. В то же время метрополитен пока работает без изменений.

видео дня

"В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога", - говорится в сообщении.

Экстренные отключения действуют не только в Киеве

В ДТЭК сообщили, что в столице и Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии, во время которых графики не действуют. Там пообещали, что в случае изменений будут дополнительно уведомлять население.

Почему в Киеве применили экстренные отключения

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по состоянию на 12:33 сообщил, что в столице была проблема на одном из звеньев энергосистемы. Поэтому по команде НЭК Укрэнерго в Киеве применены экстерные отключения электроэнергии.

"Сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому общее питание восстанавливается. Это позволит снять экстренные отключения и вернуться к отключениям по графикам. Однако там, где идет работа над ликвидацией последствий вражеских атак - ограничения все еще останутся", - добавил он.

В Минэнерго подтвердили, что в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением, хотя на левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам.

Когда столица полностью перейдет на графики почасовых отключений

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что система теплоснабжения в Киеве уже запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск поставок непосредственно в квартиры. Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня.

"Ситуация с электроэнергией остается сложнее. Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения. Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели", - написала она.

Переход столицы на плановые графики электроснабжения ожидается до конца дня. По области тоже продолжаются восстановительные работы. Уже возобновлено энергоснабжение для 275 тысяч домов.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие могут быть последствия новых обстрелов РФ столицы – мнение эксперта

Главред писал, что по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине.

Полный блекаут они хотят устроить и в Киеве. Однако сделать это будет очень трудно. Действительно, могут быть блэкауты в отдельных районах Киева. Но для этого требуются целенаправленные удары по конкретным объектам – подстанциям или узлам распределения.

Ситуация с теплоснабжением в Киеве - последние новости

Напомним, Главред писал, что после обстрела Киева 9 января для большинства домов ситуация с теплоснабжением сложная – понадобится больше времени на возобновление подачи тепла.

После вражеских обстрелов ситуация была настолько критична, что коммунальщики начали сливать воду из систем отопления в многоквартирных домах. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы, чтобы те, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделали это.

Другие новости:

Об источнике: Киевская городская государственная администрация (КГГА)? Киевская городская государственная администрация — местная государственная администрация в Киеве. В 2017 году все подразделения КГГА и Киевского горсовета планировали разместить в одном помещении, а освободившиеся помещения сдать в аренду. Это должно сократить расходы на содержание зданий, пополнить столичную казну, а также оптимизировать работу городских властей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред