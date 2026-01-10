В Киеве остановили электротранспорт, тепло и водоснабжение - какова причина

Основное:
- В Киеве действуют аварийные отключения электроэнергии
- Из-за отключений движение электротранспорта остановлено
- Теплоснабжение в домах отсутствует
По команде НЭК Укрэнерго в Киеве по состоянию на 11:55 ввели аварийные отключения электроэнергии. Как сообщили в КГГА, в связи с этим была остановлена работа систем водоснабжения, теплоснабжения и электротранспорта.
На левом и правом берегах столицы КП "Киевпастранс" запустил дублирующие автобусные маршруты. В то же время метрополитен пока работает без изменений.
"В частности, для дублирования Борщаговского скоростного трамвая организован автобусный маршрут № 3-Т "ул.Старовокзальная - Кольцевая дорога", - говорится в сообщении.
Экстренные отключения действуют не только в Киеве
В ДТЭК сообщили, что в столице и Киевской области применены экстренные отключения электроэнергии, во время которых графики не действуют. Там пообещали, что в случае изменений будут дополнительно уведомлять население.
Почему в Киеве применили экстренные отключения
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко по состоянию на 12:33 сообщил, что в столице была проблема на одном из звеньев энергосистемы. Поэтому по команде НЭК Укрэнерго в Киеве применены экстерные отключения электроэнергии.
"Сейчас специалисты уже решили проблему. Поэтому общее питание восстанавливается. Это позволит снять экстренные отключения и вернуться к отключениям по графикам. Однако там, где идет работа над ликвидацией последствий вражеских атак - ограничения все еще останутся", - добавил он.
В Минэнерго подтвердили, что в Киеве и Киевской области удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением, хотя на левобережных районах Киевской области, в частности Бориспольском и Броварском, продолжают действовать экстренные отключения. Остальные районы постепенно возвращаются к графикам.
Когда столица полностью перейдет на графики почасовых отключений
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что система теплоснабжения в Киеве уже запущена. Теплогенерирующие объекты подают теплоноситель в жилые дома, продолжается поэтапный запуск поставок непосредственно в квартиры. Полную подачу тепла ожидаем уже сегодня.
"Ситуация с электроэнергией остается сложнее. Правый берег Киева почти полностью переведен на плановые графики отключений. На Левом берегу пока еще сохраняются аварийные отключения. Энергосети существенно повреждены, а из-за низких температур люди активнее используют электрообогреватели", - написала она.
Переход столицы на плановые графики электроснабжения ожидается до конца дня. По области тоже продолжаются восстановительные работы. Уже возобновлено энергоснабжение для 275 тысяч домов.
Какие могут быть последствия новых обстрелов РФ столицы – мнение эксперта
Главред писал, что по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, российские оккупанты пытаются разрушить всю энергетическую инфраструктуру в Украине.
Полный блекаут они хотят устроить и в Киеве. Однако сделать это будет очень трудно. Действительно, могут быть блэкауты в отдельных районах Киева. Но для этого требуются целенаправленные удары по конкретным объектам – подстанциям или узлам распределения.
Ситуация с теплоснабжением в Киеве - последние новости
Напомним, Главред писал, что после обстрела Киева 9 января для большинства домов ситуация с теплоснабжением сложная – понадобится больше времени на возобновление подачи тепла.
После вражеских обстрелов ситуация была настолько критична, что коммунальщики начали сливать воду из систем отопления в многоквартирных домах. Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.
В то же время, мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы, чтобы те, у кого есть возможность временно выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, сделали это.
