Россия ударила "Орешником" по Львову: в ISW назвали цели оккупантов

Виталий Кирсанов
10 января 2026, 11:57
149
Аналитики считают, что Россия намеренно выбрала Львовскую область для удара "Орешником", чтобы показать Западу свои "возможности".
ISW называет атаку частью "российского бряцания ядерным оружием"
ISW называет атаку частью "российского бряцания ядерным оружием" / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Кратко:

  • ISW называет атаку частью "российского бряцания ядерным оружием"
  • Ипользование "Орешника" является угрозой "коалиции желающих"

Россия ударила баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области 9 января, чтобы запугать Запад и сдержать развертывание иностранных войск в Украине. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что Россия намеренно выбрала Львовскую область для удара "Орешником", чтобы показать Западу свои "возможности".

видео дня

ISW называет атаку частью "российского бряцания ядерным оружием", которая имела целью запугать западные страны, чтобы они не разворачивали войска в Украине.

В Институте напомнили, что страны "коалиции желающих" на встрече в Париже 6 января согласовали отправку своих военных после прекращения огня в рамках гарантий безопасности для Украины.

В то же время Кремль неоднократно заявлял, что такие западные гарантии безопасности будут "неприемлемыми" для России и что иностранные войска будут "законными целями" для российских оккупантов.

Аналитики отмечают, что использование "Орешника", который может нести ядерную боеголовку, для удара по Львовской области является угрозой "коалиции желающих" и попыткой сдержать развертывание иностранных войск, которое, вероятно, произошло бы на Западе Украины.

ISW также напомнил, что впервые российский диктатор Владимир Путин использовал "Орешник" против Украины в ноябре 2024 года в ответ на украинские удары ракетами ATACMS и Storm Shadow. Тогда Кремль также пытался запугать Запад и сдержать военную помощь Украине.

Для чего Путин использовал "Орешник" - мнение эксперта

Удар "Орешником" по Львову 9 января Россия подала как "ответ" на якобы атаку по Валдаю - инцидент, который не подтвердился никакими независимыми данными и выглядит элементом информационной операции Кремля. На фоне отсутствия успехов на фронте и активных действий администрации Дональда Трампа в Венесуэле, отвлекающих внимание США на другой регион, Москва пытается создать иллюзию силы и изменить повестку дня.

В интервью Главреду авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, действительно ли этот удар является признаком новой эскалации, почему Россия выбрала Львов целью для атаки, а также почему "Орешник" рано считать серьезным оружием.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

