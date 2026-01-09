Когда РФ может нанести новый удар Орешником: названы вероятные сроки

Через некоторое время РФ нужно будет накануне каких-то переговоров еще раз напугать этим оружием.

Названа вероятность нового удара Орешником / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Важное из заявлений Романенко:

В ближайшее время атак ракетами Орешник не будет

Орешник является экспериментальным образцом, производство которого носит единичный характер

Эксперт по авиационным вопросам Валерий Романенко прокомментировал ситуацию вокруг нового удара РФ по Украине ракетой Орешник.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, в ближайшее время атак ракетами Орешник не будет.

"Атак Орешником, скорее всего, еще полгода не будет. Потому что Кирилл Буданов сказал, я думаю, что он располагает соответствующей информацией, человек квалифицированный и не будет просто так сообщать, что у россиян есть не более двух таких ракет, одна из них была запущена", - напомнил эксперт.

Вместе с тем он не исключает, что через некоторое время оккупантам РФ нужно будет накануне каких-то переговоров еще раз напугать этим оружием.

Романенко добавил, что Орешник является экспериментальным образцом, производство которого носит единичный характер, поэтому даже несмотря на заявления о передаче комплексов в войска, в ближайшее время их применение маловероятно.

Удар Орешником: раскрыты важные детали

Россия применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник", нанеся удар по государственному предприятию на территории Львовской области. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, обстрел произошёл спустя несколько дней после международного саммита, на котором ряд европейских стран выразил готовность рассмотреть возможность размещения своих военных в Украине в случае установления режима прекращения огня. Одновременно США подтвердили намерение поддержать предоставление Украине гарантий безопасности.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

