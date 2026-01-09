Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Когда РФ может нанести новый удар Орешником: названы вероятные сроки

Алексей Тесля
9 января 2026, 23:06
93
Через некоторое время РФ нужно будет накануне каких-то переговоров еще раз напугать этим оружием.
Когда РФ может нанести новый удар Орешником: названы вероятные сроки
Названа вероятность нового удара Орешником / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Важное из заявлений Романенко:

  • В ближайшее время атак ракетами Орешник не будет
  • Орешник является экспериментальным образцом, производство которого носит единичный характер

Эксперт по авиационным вопросам Валерий Романенко прокомментировал ситуацию вокруг нового удара РФ по Украине ракетой Орешник.

Как подчеркнул он в эфире Radio NV, в ближайшее время атак ракетами Орешник не будет.

видео дня

"Атак Орешником, скорее всего, еще полгода не будет. Потому что Кирилл Буданов сказал, я думаю, что он располагает соответствующей информацией, человек квалифицированный и не будет просто так сообщать, что у россиян есть не более двух таких ракет, одна из них была запущена", - напомнил эксперт.

Вместе с тем он не исключает, что через некоторое время оккупантам РФ нужно будет накануне каких-то переговоров еще раз напугать этим оружием.

Романенко добавил, что Орешник является экспериментальным образцом, производство которого носит единичный характер, поэтому даже несмотря на заявления о передаче комплексов в войска, в ближайшее время их применение маловероятно.

Удар Орешником: раскрыты важные детали

Россия применила баллистическую ракету средней дальности "Орешник", нанеся удар по государственному предприятию на территории Львовской области. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, обстрел произошёл спустя несколько дней после международного саммита, на котором ряд европейских стран выразил готовность рассмотреть возможность размещения своих военных в Украине в случае установления режима прекращения огня. Одновременно США подтвердили намерение поддержать предоставление Украине гарантий безопасности.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее стали известны подробности удара по Львовской области баллистической ракетой средней дальности Орешник. Ракета пробила две плиты перекрытия и сожгла полное собрание произведений Ленина.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН после ракетного удара. Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемую "Орешник", против Львовской области.

Как сообщал Главред, спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ударом враг пытался запугать Запад и посеять панику в Украине. РФ использовала наземные ракетные комплексы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракетный удар Валерий Романенко Ракета Орешник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

23:30Украина
"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:53Война
"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап

21:35Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп на январь и февраль 2026: кого ждет время тайн и больших денег

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Украинцев предупреждают о подорожании ранее доступного белкового продукта

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Козлам - потери, Обезьянам - штрафы

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атаки

Последние новости

23:30

В Киеве гремят взрывы: РФ массированно атакует ударными дронами

23:06

Когда РФ может нанести новый удар Орешником: названы вероятные сроки

23:06

"Технически он уже не наш": эксперт сказал, удастся ли ВСУ удержать Покровск

22:53

"До конца месяца": Зеленский раскрыл два варианта соглашения с РФ по территориям

22:18

Забывать нельзя: что нужно сделать с колесами авто после 160 км пробега

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
22:04

"Пятиэтажка станет холодильником": названы сроки промерзания домов без тепла

21:39

Сын Бекхэмов поставил дикое условие своим родителям: что происходит

21:10

Не только красивые, но и уникальные: какие фамилии имеют особые украинские корни

20:46

P. Diddy написал письмо президенту США с просьбой о помиловании: что ответил Трамп

Реклама
20:36

Более 13 часов без света: появились новые графики отключений для Запорожья на 10 января

20:20

Россия хочет "выключить" города: Зеленский заявил о новых вызовах для мираВидео

20:18

Свет будут отключать весь день: график отключений для Черкасс и области на 10 января

20:12

Водителей призвали положить лимон на авто - неожиданный, но рабочий лайфхак

20:02

Тысячи домов без отопления: названы сроки восстановления подачи тепла в Киеве

19:51

Люди, родившиеся в эти месяцы, отличаются уникальной внимательностью - кто они

19:33

Киркоров рассказал о самоубийстве: почему он решил уйти

19:29

Шмыгаль и Федоров уходят с должностей, состав Ставки изменили - что известно

19:19

Каникулы продлят не везде: как будет проходить обучение в школах Тернополя

19:08

"Атака на Данию или захват Гренландии": раскрыт вероятный сценарий Трампа

19:06

Удар "Орешником" по Львовской области - в Reuters назвали цель и последствия атакиФото

Реклама
19:01

Очищение власти от влияния Ермака будет неполным без перезагрузки НБУ, - журналист

18:55

Тараса Цимбалюка захейтили за фото с Дарьей Петрожицкой

18:47

Почему коты везде ходят за своими хозяевами: названы неожиданные причиныВидео

18:34

Легендарная Атлантида была в Украине – ученые нашли уникальное сокровище в Черном мореВидео

18:30

Собаки-гении существуют: они осваивают человеческий язык и учат новые слова

18:23

В Украине разбушуется циклон: названы области, куда придет настоящий холод

18:19

Война завела Россию в экономический тупик, прогноз для Путина неутешителенмнение

18:09

Ударят морозы до -20°C: украинцев предупредили об экстремальной погоде

18:08

РФ цинично атаковала два судна в порту Одесской области: есть погибший и раненыеФото

17:55

Для трех знаков зодиака самое трудное уже позади: им теперь уготован только успех

17:30

О границах 2022 года речь не идет: мрачный сценарий окончания войны в Украине

17:22

Пик подорожания близок: цена на один фрукт ударит по кошелькам украинцев

17:09

Доллар безумно подскочил и побил новый рекорд: курс валют на 12 января

17:08

Свет будут отключать всем: в Укрэнерго рассказали о графиках на 10 января

17:05

Франция рассмотрит выход из НАТО - что стало причиной

17:03

Елену Мозговую срочно госпитализировали — что она сообщила

16:45

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кролика за 85 секунд

16:41

Быстрая пицца без теста: рецепт шикарного блюда за 10 минут

16:32

Дневник как повод для конфликта: обязательно ли его вести

16:32

"Орешником по Ленину": раскрыты первые последствия атаки по Львову и настоящая цель удараФотоВидео

Реклама
16:31

Останется ли скандальный легионер Динамо: в Румынии сделали неожиданное заявление

16:25

Отключения света станут более длительными: нардеп предупредил украинцев

15:55

"Ужас": звезда "Сватов" рассказала о новом "прилете" около ее дома

15:54

Украинская школа без учителей: почему система теряет кадры

15:52

Жило с именем палача 55 лет: какой город Украины назывался в честь друга Сталина

15:50

"Все мы любили бывших": Головчук раскрыла, ради кого ее бросил Цимбалюк

15:41

Сильные морозы накроют Ровенскую область: названы даты резкого похолодания

15:40

Снег и резкое похолодание уже на пороге: как изменится погода в Днепре на выходных

15:37

США задержали пятый нефтяной танкер "теневого флота" РФ - WSJ

15:34

Победительница "Холостяка" Головчук заявила об изнасилованииВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять