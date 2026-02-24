Укр
Крупнейший санкционный пакет с 2022 года: Британия усилила давление на РФ

Виталий Кирсанов
24 февраля 2026, 13:32
Лондон ввел почти 300 новых ограничительных мер, нацеленных на ключевые источники доходов российской экономики.
Британия усилила давление на РФ
Британия усилила давление на РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Кратко:

  • Под санкции попала трубопроводная компания "Транснефть"
  • Отдельный блок новых мер направлен против схем обхода санкций

В четвёртую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, 24 февраля, Великобритания объявила о введении самого масштабного пакета санкций против РФ с 2022 года. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте британского правительства.

Лондон ввел почти 300 новых ограничительных мер, нацеленных на ключевые источники доходов российской экономики - прежде всего энергетический сектор, включая экспорт нефти, а также на поставщиков военной продукции, задействованной в войне.

видео дня

В частности, под санкции попала одна из крупнейших в мире трубопроводных компаний - "Транснефть", обеспечивающая транспортировку более 80% российского нефтяного экспорта. Британские власти рассчитывают, что это дополнительно усложнит Москве поиск покупателей нефти, которая уже находится под международными ограничениями.

По оценке правительства, действующие санкции уже лишили диктатора Владимира Путина свыше 450 млрд долларов потенциальных доходов - суммы, сопоставимой с финансированием ещё двух лет войны. Доходы России от продажи нефти сейчас находятся на минимальном уровне с 2020 года, а экономика демонстрирует признаки стагнации.

Отдельный блок новых мер направлен против схем обхода санкций. Ограничения затронули 175 компаний, связанных с нефтяной сетью 2Rivers, а также 48 танкеров так называемого "теневого флота", используемых для перевозки российской нефти.

Кроме того, санкционный список пополнили:

  • 49 физических и юридических лиц, причастных к поддержке российского военно-промышленного комплекса и поставкам компонентов для вооружений и беспилотников, включая иностранных поставщиков критически важных технологий;
  • три компании в сфере гражданской ядерной энергетики;
  • шесть объектов российской отрасли сжиженного природного газа (СПГ);
  • девять российских банков, осуществляющих международные расчёты, связанные с финансированием военных расходов.

Как страны ЕС могут нанести нищий удар по режиму Путина - мнение эксперта

Главред писал, что по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, процесс задержания российских танкеров из "теневого флота" может стать концом российскому экспорту нефти.

Если бы к этому процессу подключились еще и европейцы, то пришел бы конец не только экспорта, но и конец России.Эксперт отметил также, что весь экспорт нефти РФ фактически идет через два моря – Балтийское и Черное.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина ввела очередные санкции против компаний, поставляющих критические компоненты для производства ракет и беспилотников РФ, а также против российского финансового сектора.

Ранее также президент США Дональд Трамп принял решение продлить еще на один год режим чрезвычайного положения, в рамках которого действует ряд санкций против России.

Накануне стало известно, что Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций против 91 морского судна, являющегося частью "теневого флота" России.

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

"Многим не понравится": в Украине готовят реформу ТЦК и мобилизации, что изменится

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Тернопольщину засыплет снегом: синоптики предупредили о возвращении морозов

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Получат шанс на богатство: деньги сами пойдут в руки четырех знаков зодиака

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Почти 20 лет жил с именем женщины, чей прах нес Сталин - что это за город Украины

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

Март 2026 готовит денежный поворот для одного знака зодиака: прогноз на месяц

